Schmölln

Langfinger waren am Sonntag im Süden des Landkreises unterwegs. Gleich zwei Mal rückten die Beamten am Sonntag in Schmölln wegen Diebstählen aus.

Tankstellendiebin ist schnell gefasst

Zunächst wurde die Polizei zu einer Tankstelle in der Ronneburger Straße gerufen. Dort hatte kurz zuvor eine 36-Jährige eine Packung Kaffee sowie eine Getränkeflasche an sich genommen und anschließend das Gebäude ohne zu zahlen verlassen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte die Frau im Stadtgebiet festgestellt werden. Das Paket Kaffee hatte sie noch bei sich, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Dieb verschwindet mit Koffer

Noch dreister ging am späten Sonntagnachmittag – ebenfalls in der Ronneburger Straße – ein weiterer Dieb vor. Der Unbekannte nutzte gegen 17 Uhr die Gelegenheit, schnappte sich einen in einem Hausflur abgestellten, blauen Koffer mit Kinderbekleidung und rannte davon. Zwar nahmen die Opfer des Diebstahls zunächst die Verfolgung auf, konnten den Mann jedoch nicht festhalten, teilt die Polizei mit.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter sowie dem Verbleib des Koffers machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden. Der Täter selbst wird wie folgt beschrieben: männlich, ausländisches Aussehen, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit „Schneeflocken“-Muster.

Von OVZ