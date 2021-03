Schnelltest, ganz spontan: Arztpraxen im Altenburger Land mit Angebot am Start

Altenburg

Gewissheit in wenigen Minuten, ob vor dem Familienbesuch oder dem Urlaubsantritt: Coronatests für Jedermann gewinnen auch im Altenburger Land in diesen Tagen mehr und mehr an Bedeutung. Neben bestehenden und angedachten Testzentren in Altenburg und Schmölln gehen inzwischen auch Arztpraxen im Kreis mit Test-Angeboten an den Start.

Angebot in mehreren Praxen

„Wir führen seit dem 8. März die sogenannten Bürgertests auf Basis der Maßgaben des Bundes durch“, berichtet etwa Dr. Kerstin Pauli. Ein Mal pro Woche können sich Interessierte zu den jeweiligen Sprechzeiten in den von ihr und ihren Partnern betriebenen Praxen in der Altenburger Poliklinik und dem Bärenkarree sowie ab 1. April auch in der Praxis von Diplom-Medizinerin Marlies Schmiedel in Schmölln kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen.

Separate Eingänge und Wartebereiche für Testwillige

Das Angebot richtet sich dabei an Jedermann, wenn auch natürlich vor allem die Bestandspatienten der Praxen zu den Nutzern zählen, wie Pauli erklärt. Der Zulauf ist stetig, „wir werden allerdings nicht überrannt“, betont sie. Etwa 20 Tests fallen derzeit pro Tag über alle drei Standorte verteilt an. Eine Terminanmeldung ist nicht nötig, allerdings gelten für Testwillige besondere Regelungen: „Wir haben dafür eigene Eingänge sowie separate Wartebereiche eingerichtet“, beschreibt Pauli das Prozedere. Nach dem Abstrich liegt nach 15 bis 30 Minuten das Ergebnis des Antigen-Schnelltests vor. Fällt dieses positiv aus, wird noch vor Ort ein PCR-Test bei den Betroffenen durchgeführt. Dieser bringt nach etwa 12 Stunden Gewissheit über eine Infektion.

Praxis-Hopping schwer zu unterbinden

Der gewohnte Praxisalltag, der parallel weiterläuft, werde durch den zusätzlichen Testaufwand nicht durcheinander gebracht, erklärt Pauli. Auch das benötigte Testmaterial sei ohne Probleme zu beschaffen. „Wir ordern alles über unsere Apotheke, Engpässe sehen wir derzeit nicht.“ Schwieriger sei es da schon, etwaiges Praxis-Hopping im Blick zu behalten. „Das lässt sich leider nie ganz verhindern.“

Ab 8. April läuft Impfen an

Neben dem Testen kündigt sich bereits die nächste Aufgabe für die Praxisteams an. Ab dem 8. April, informiert Kerstin Pauli, werde man wie andere Praxen auch in die Impfkampagne gegen das Virus einsteigen. Ursprünglich hätte Paulis Einrichtung bereits im Rahmen eines Modellprojekts des Landes die Vakzine verabreichen sollen, das Vorhaben wurde jedoch durch den Astrazeneca-Impfstopp ausgebremst – und nun auf alle Praxen im Freistaat ausgeweitet. Geimpft werden soll dann sukzessive der gesamte Patientenstamm auf Basis der gängigen Prioritätenliste. „Für den Start“, teilt Pauli mit, „sind dabei bei uns zunächst 30 Dosen pro Woche vorgesehen“.

Schmöllner Testzentrum rückt näher Auch beim angedachten Schnelltestzentrum in Schmölln geht es voran. Wie Johanniter-Regionalvorstand Uwe Werner auf Nachfrage mitteilt, habe das Landratsamt am Montagmorgen per Fax die Beauftragung für die Einrichtung im ehemaligen Schulgebäude in der Schloßstraße erteilt. Nun steht nur noch die notwendige Registrierung bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen aus. Damit rückt der von Stadt und Johannitern als Träger der Einrichtung avisierte Start nach Ostern in greifbare Nähe. Auf organisatorischer Seite ist laut Bürgermeister Sven Schrade (SPD) alles vorbereitet: Der Bauhof stehe mit Tischen und Stühlen bereit, die entsprechenden Schilder seien in der Laminierung, hatte der Rathauschef vergangene Woche verkündet. Läuft alles nach Plan, soll zunächst mit einer Teststrecke begonnen werden. Voraussichtlich an drei bis fünf Wochentagen seien in den Nachmittagsstunden jeweils 10 bis 15 Tests möglich, bei Bedarf könne das Angebot ausgeweitet werden, so Regionalvorstand Werner.

Von Bastian Fischer