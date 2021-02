Science-Fiction-Filmszenerie in der Staatlichen Regelschule in Rositz: Während des Präsenzunterrichtes für Schulabgänger führen die Johanniter Corona-Schnelltests für Freiwillige durch. Die Damen in den weißen Schutzanzügen kommen seit Anfang Februar regelmäßig ins Insobeum. Doch nicht jeder will zu ihnen.