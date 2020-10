Schnuphase’sche Buchhandlung in Altenburg wird 220 Jahre alt

Altenburg

Manchmal ist es wirklich wie verhext. Vor 20 Jahren, als kurz nach der Wende Geschäftsleute allerorten das erst fünf- oder zehnjährige Bestehen ihrer Unternehmen bereits als große Jubiläen feierten, gab es in der Schnuphase’schen Buchhandlung Altenburg tatsächlich ein solches. Noch dazu ein bemerkenswertes, weil äußerst selten erreichtes: das 200-Jährige. Doch Inhaber Albrecht Reinhold stand nach allem der Sinn, nur nicht nach einem Fest. Erst zwei Jahre zuvor war er mit seinem Geschäft aus der Burgstraße in den wesentlich größeren Neubau in der Baderei umgezogen. Doch das in der ersten Etage zuzüglich zum Buchhandel eröffnete CD-Center lief nicht wie erhofft. Die unmittelbare Konkurrenz durch die Drogerie Müller war zu stark. Die Banken machten Druck, es drohte ein finanzielles Desaster. Reinhold verabschiedete sich von der CD-Abteilung und der Jubiläumsfeier gleich mit.

Jetzt zum 220-jährigen Bestehen wollte man diese nachholen. Da kam Corona. Eine Feier auf Abstand mochte niemand. Also wieder nix. Doch jetzt ist wenigstens der Kopf frei, um im Archiv zu stöbern, sich zu erinnern. Die wechselvolle Historie von der Geschäftsgründung am 19. Oktober 1800 durch die Buchhändler Johann Christian Rink und Adolph Christian Schnuphase am Weibermarkt bis ins Heute auf eine Zeitungsseite zu bannen, ist allerdings ein hoffnungsloses Unterfangen. Beschränken wir uns also auf die Geschichte der aktuellen Inhaber Albrecht Reinhold und seiner Tochter Julia, die beide alles werden wollten, bloß nicht Buchhändler.

Anzeige

Das Liebe zum Buch vom Vater geerbt: Max Reinhold vor seiner Buchhandlung in der Wallstraße/Ecke Brückchen. Quelle: Mario Jahn

Dabei war dem heute 67-Jährigen dieser berufliche Werdegang eigentlich schon in die Wiege gelegt. Vater Max Reinhold (1925–1989) führte selbst eine Buchhandlung, manch Altenburger dürfte sich an das kleine Eckgeschäft am Brückchen sicher noch erinnern. Doch Albrecht hatte anderes vor, er wollte unbedingt Kraftfahrer oder Lokführer werden. Nur unter Protest folgte er 1969 einer Bitte seiner kinderlieben, aber kinderlosen Tante Herta Fischer, die die inzwischen in der Johannisstraße 31 (*) ansässige Schnuphase’sche Buchhandlung seit vielen Jahren führte und einen Nachfolger suchte, und ging bei ihr in die Lehre. Noch ehe er es sich versah, führte der Neffe 1975 bereits das Geschäft und kaufte es 1977 von seiner in Rente gegangenen Tante. Die privat geführte Schnuphase’sche Buchhandlung bestimmte von da an das Leben des Buchhändlers wider Willen, der bis heute so gut wie keinen Urlaub kennt.

Herta Fischer – Inhaberin von 1942 bis 1977 – in ihrem Geschäft in der Johannisstraße 31/Ecke Jüdengasse. Quelle: Mario Jahn

Erst einmal musste der seit gefühlt 50 Jahren nicht mehr renovierte Laden auf Vordermann gebracht werden. Gar nicht so einfach in Zeiten der DDR-Mangelwirtschaft, die auch Bücher nicht verschonte. Wenn Albrecht Reinhold beispielsweise zum Leipziger Buchimport fuhr, um einige der herrlichen Bildbände aus dem sozialistischen Ausland zu ergattern, hatte er immer Rauchglas im Gepäck. „Mein Herz schlug deshalb vor allem für das Antiquariat“, erinnert er sich. Es machte damals immerhin rund die Hälfte des Umsatzes aus.

Die Ex-Volksbuchhandlung in der Burgstraße erwarb Reinhold 1991. Quelle: Mario Jahn

Mit der Wende indes wendete sich vieles grundlegend. Reinhold wurde nicht nur DDR-Vorstand im Börsenverein des Deutschen Buchhandels („Ich hatte beim ersten Treffen in Berlin einfach eine dicke Lippe riskiert.“), sondern erwarb von der Treuhand auch die ehemalige Volksbuchhandlung in der Burgstraße. Dazu gehörte die Übernahme eines Teils vom Schulbuchverkauf im Landkreis, bislang die Domäne des Volksbuchhandels. Die damit einhergehende Umsatzsteigerung und der Wende-Boom – die Leute kauften wie verrückt Bücher – ließen Reinhold nach eigenem Bekunden etwas leichtsinnig und überschwänglich werden. Sechs Geschäfte mit insgesamt 16 Mitarbeitern – hinzugekommen waren unter anderem eine Buchhandlung in Meuselwitzer, ein Kunstkabinett, ein Antiquitätenhandel – erwiesen sich bald als eine Nummer zu groß. 1994 konzentrierte er alles auf die Burgstraße und wagte 1998 den Schritt in die Baderei.

Seinem damaligen Hochgefühl haben die Altenburger übrigens unvergessliche Lesungen zu verdanken. So beispielsweise mit Tschingis Aitmatow oder Konstantin Wecker. Dessen Auftritt in der Baderei, bei dem „ganz zufällig“ ein Klavier bereit stand, ist legendär. „500 Leute kamen. Es war unglaublich.“ Auch Dagmar Frederic und gleich mehrfach Sabine Ebert waren echte Zugnummern.

Eine der legendären Lesungen: Sabine Ebert zu Gast in der proppevollen Schnuphase´schen Buchhandlung in Altenburg im Oktober 2011. Quelle: Jens Paul Taubert

Es gab aber nicht nur prominente Gäste, sondern auch ebensolche Kunden. Gerhard Altenbourg (1926–1989) beispielsweise. Der Maler, Grafiker und Lyriker kam beinahe jede Woche, kaufte Bücher gleich stapelweise, die ihm aufgrund des Gewichts nach Hause gebracht wurden. „Er war ein überaus belesener und gesprächiger Mensch. Sein Bildungshunger war unglaublich. Ich habe viel von ihm über Literatur und Kunst gelernt“, so Reinhold. Die regelmäßig von Altenbourg handschriftlich gefertigten Bestelllisten hat er gesammelt und 2017 dem Lindenau-Museum zur Verfügung gestellt.

Auch der Meuselwitzer Schriftsteller Wolfgang Hilbig (1941–2007) kam mehrfach – allerdings nicht, um zu kaufen, sondern zu verkaufen. „Einmal, es war Ende der 1970er-Jahre, stand er mit zwei Reisetaschen voller Bücher im Laden. Er verkaufte fast seine gesamte Bibliothek, nur um schreiben zu können.“ Reinhold erfuhr erst später, als er Hilbig auf der Leipziger Buchmesse traf, wem er da Bücher für sein Antiquariat abgekauft hatte.

Zehntausende Bücher auf 800 Quadratmetern

Selbiges ist heute nur noch ein Nebenbei-Geschäft. Trotzdem laden rund 20 000 Bücher in der ersten Etage zum Stöbern ein. Noch einmal so viele aktuelle Bücher stehen in den Regalen – auf insgesamt rund 800 Quadratmetern. Am meisten wird Belletristik nachgefragt, zu 90 Prozent von Frauen. Aber auch Sachbücher, Reiseführer und Bildbände gehen gut. Die E-Books haben entgegen düsterer Prognosen das Geschäft bislang nicht vermiest. Die meisten Leute wollen eben ganz traditionell ein Buch in der Hand haben und beraten werden.

Trotzdem stellt sich auch die Schnuphase’sche Buchhandlung inzwischen digital auf. Sie ist auf Facebook und Instagram präsent, hat eine eigene Homepage, ermöglicht Bestellungen über WhatsApp. Verantwortlich dafür zeichnet Tochter Julia Reinhold, die seit 2011 mit ihrem Vater gleichberechtigt die OHG führt. Die Nachfolge ist also gesichert, diesmal allerdings über weit größere Umwege.

Julia wuchs bei ihrer Mutter in Berlin auf und begann 17-jährig eine Ausbildung als Balletttänzerin. Doch Rückenprobleme machten einen Strich durch die erhoffte Bühnenkarriere. „Danach hatte ich meine Sturm- und Drangzeit, lebte sogar in Paris und wollte auf gar keinen Fall in eine kleine Buchhandlung in die Provinz“, erzählt die heute 41-jährige Dreifach-Mama. Doch wie damals ihr Vater bei Tante Herta konnte sie 1999 seine Bitte um Unterstützung nicht ausschlagen. Sie absolvierte erfolgreich eine Buchhändler-Lehre, kam endgültig nach Altenburg, gründete eine Familie.

Feier soll in zwei Jahren nachgeholt werden – zum 222.

Die 220-jährige Geschichte der Schnuphase’schen Buchhandlung wird also fortgeschrieben. Julia hofft, in zwei Jahren zum 222. Schnapszahl-Geburtstag die Feier endlich nachholen zu können, vielleicht sogar mit einem kleinen Baderei-Fest. Es kann ja nicht immer alles verhext sein.

(*) Der besseren Verständlichkeit wegen werden die alten und nach der Wende wieder eingeführten Straßennamen verwendet. Zu DDR-Zeiten hießen Burg- und Johannisstraße sowie Johannesvorstadt durchgehend Moskauer Straße.

Von Ellen Paul