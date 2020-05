Schocknachricht für Altenburger Tierschützer: Schwanendame Pauline ist tot

Rositz/Altenburg

Die Helfer des Vereins „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ erleben in diesen Tagen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Gerade noch hatte es nach einem Happy End ausgesehen: Die gehandicapte Schwanendame Pauline, die gleich zweimal zu ihrer Sicherheit auf ein anderes Gewässer umgesetzt werden musste, hatte auf dem Dorfteich in Gorma scheinbar das große Los gezogen. Seit Ende April war das Gewässer in dem Rositzer Ortsteil ihr neues Zuhause – zusammen mit Schwani, einem ebenfalls flugunfähigen Männchen.

Hiobsbotschaft am Sonntag

Doch am Sonntag erreichte die Vereinsleute eine Hiobsbotschaft: Pauline ist tot. „Wir sind alle geschockt und sehr traurig“, sagt Vereinsvorsitzende Andrea Rücker, die sich noch am Sonntag mit dem Rositzer Bürgermeister Steffen Stange ( SPD) und einem Bauhofmitarbeiter vor Ort traf. Der Bürgermeister wolle sich nun beim Veterinäramt für eine Untersuchung des Schwans stark machen, um die Todesursache zu klären.

Verdacht im Raum

Möglich sei, dass das Tier an einer natürlichen Krankheit verstorben ist, berichtet Andrea Rücker. Äußere Verletzungen seien auf den ersten Blick nicht festgestellt worden. Dennoch stehe auch ein anderer Verdacht im Raum: Pauline könnte auf unnatürliche Weise zu Tode gekommen sein. „Ich hatte zuvor eine sehr bösartige Mail bekommen“, schildert die Tierschützerin. „Sollte jemand Hand angelegt haben, werden wir Anzeige bei der Polizei erstatten.“

Pauline (vorn) und Schwani auf dem Gormaer Teich. Sie kamen gut miteinander aus. Quelle: privat

Die Schwanendame Pauline lebte ursprünglich auf einem Gewässer in Pähnitz. Sie hatte aufgrund einer alten Verletzung einen lahmen rechten Flügel, war bei der Nahrungssuche speziell im Winter eingeschränkt. Der Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ organisierte deshalb den Umzug auf den Großen Teich in Altenburg und wenig später – weil ein Schwanenpaar ihr den Platz streitig machte – die Umsiedlung nach Gorma.

