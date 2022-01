Schöner Rot sehen mit LED: Ampeln an der B 180 in Altenburg werden moderner

Altenburg

Plötzlich war die Ampel weg: Zahlreiche Autofahrer in Altenburg staunten zu Wochenbeginn, als unerwartet eine Fachfirma in orangefarbenen Lkw vorfuhr und an der Kreuzung von Leipziger Straße und Kauerndorfer Allee das Licht ausknipste. Wenig später waren die Ampelregister von den Masten montiert. Ausgerechnet an einer der am stärksten befahrenen Querungen in der Skatstadt.

Doch die gute Nachricht: Schon am Dienstag nahmen die Ampeln wieder Gestalt an. Es werde lediglich die Technik getauscht, berichtete das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, zuständig für diese Kreuzung im Zuge der Bundesstraße 180. Die Anlage leuchtet nun mit LED. Das spare Energie und reduziere zudem den Wartungsaufwand. Auch in der Zeitzer Straße fand ein solcher Austausch schon statt. Weitere Maßnahmen dieser Art seien bislang aber nicht geplant.

Von Kay Würker