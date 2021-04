Schöner planschen im Süden des Altenburger Landes: Bauarbeiten in den Freibädern

Vollmershain/Gößnitz/Altkirchen

Auch wenn es sich derzeit noch nicht so richtig anfühlt: Auch in diesem Jahr wird es (hoffentlich) wieder eine Freibadsaison geben. Ab Mai soll es losgehen – auch in den Einrichtungen im Süden des Landkreises. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange.

Im Freibad in Vollmershain lag der Fokus auf dem Betonieren der schrägen Seitenwände (LVZ berichtete). Dies wird nun in den nächsten Tagen geschehen. „An diesem Freitag bringen uns sechs Mischwagen aus Ronneburg den Beton für die Schrägen und den Beckenboden“, berichtet Sascha Tittel, zweiter Vereinsvorsitzender des Bad- und Sportvereins Sprottenaue. Aktuell werden die kompletten Sanitärraume auf Vordermann gebracht, unter anderem durch Klempner und Elektriker. Neue Fenster und neue Türen sind ebenfalls geplant. „Wir fangen jetzt damit an, alles zu reinigen und die Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Die Beckenbefüllung erfolgt in drei bis vier Wochen.“ Unterstützung bei den aktuell anfallenden Arbeiten erfolgt aus den eigenen Vereinsreihen und durch Freunde des Vereins.

Teilsanierung in Gößnitz geplant

Tatendrang auch im Freibad Gößnitz: „Wir haben vor, die gesamte Wasserzuleitung und Abwasserleitung zum Bad und zum Badehaus neu zu machen“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Scholz aus Gößnitz. „Darauf folgen dann das Schließen des Fußbodens und anfallende Pflasterarbeiten.“ Dieses Vorhaben soll Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres in die Tat umgesetzt werden. „Die Badesaison in diesem Jahr wird bis Ende September andauern und ist derzeit in der Vorbereitung. Die Teilsanierung wird entweder im Anschluss daran stattfinden oder aber spätestens im kommenden Frühjahr.“

Vorbereitungen auch in Altkirchen

Auch im beschaulichen Altkirchen wird gewerkelt, gereinigt und wieder aufgebaut. „Aktuell bereiten wir uns darauf vor, dass wir Ende Mai öffnen können“ sagt Bürgermeister Andy Franke aus Altkirchen. „Ob das nun auch tatsächlich so wird, weiß derzeit keiner.“ Nichtsdestotrotz laufen die Vorbereitungen auf die kommende Saison auf Hochtouren. „Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Deshalb haben wir auch schon zu Arbeitseinsätzen aufgerufen.“

Diese absolvieren die Mitglieder des Badvereins jeden Sonnabend zwischen 9 und 12 Uhr, um die anfallenden Arbeiten bewältigen zu können. Zu den normalen Saisonvorbereitungen wie der Beckenreinigung und dem Wiederaufbau der Spielgerüste kamen nun auch noch Streicharbeiten und das Neuverlegen von Wasser- und Stromleitungen. Die Sanierung des Planschbeckens (LVZ berichtete) befindet sich aktuell in den letzten Zügen.

„Rings um das Becken wurden neue Pflastersteine angebracht, nun geht es an das Schweißen der Folie im Inneren des Beckens. Die Folie hat im Vergleich zu einem Blechboden den Vorteil, dass die Kinder nicht so leicht darauf ausrutschen können“, so Franke. Auch Personal für die anstehende Saison ist aufgestellt, darunter zwei Schwimmmeister und Fördervereinsmitglieder, die sich ehrenamtlich um die Kasse kümmern.

Von Mary Anne Härtling