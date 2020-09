Schon wieder Staubsaugerautomaten im Altenburger Land aufgebrochen

Altenburg

„Ach hören Sie mir auf, das macht keinen Spaß mehr.“ Jana Steinberg, Serviceberaterin bei Volkswagen Economy Service Hercher in Meuselwitz seufzt laut, wenn man sie auf den aufgebrochenen Staubsaugerautomaten hinter dem Autohaus anspricht. „Das ist jetzt das gefühlt siebte Mal, dass der Automat aufgebrochen wurde.“

Automaten werden täglich geleert

Gleich zweimal haben unbekannte Automaten-Gauner am Wochenende an zwei verschiedenen Orten zugeschlagen: Am Sonnabend in Altenburg fiel der Staubsaugerautomat der Shell-Tankstelle den Münzdieben zum Opfer. In Meuselwitz trieben die Randalierer zwischen Freitag und Sonntag ihr Unwesen und attackierten zum Leidwesen der Service Family Hercher erneut den Staubsaugerautomaten. Das Paradoxe: „Wenn sie Glück hatten, waren vielleicht 2,50 Euro in Kleingeld im Automaten“, sagt Jana Steinberg. Denn die Automaten werden täglich geleert.

Mit der kälteren Jahreszeit steigt die Zahl der Aufbrüche

„Über Nacht ist so gut wie nie Geld im Automaten“, betont auch Wolfram Drechsler, Serviceleiter in Altenburg. Ein gutes halbes Jahr hatte das Autohaus Hercher Ruhe und jetzt haben die Unbekannten wieder zugeschlagen. Eine Videokamera soll extra aufzeichnen, wenn sich des nachts Unbefugte auf dem Gelände bewegen. „Aber die Schuldigen sind vermummt, nicht wiederzuerkennen“, sagt Drechsler. „Und die hebeln das so schnell auf, da hat man fast keine Chance.“ Vor allem jetzt, wenn die kältere Jahreszeit wieder losgeht, stiegen diese Aufbrüche wieder an, sagt der Serviceleiter.

Waschanlage: Massiver Riegel vorgeschoben

„Beschaffungskriminalität ist das. In der Hoffnung auf zehn, zwanzig, dreißig Euro. Und dabei weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Automaten regelmäßig geleert werden.“ Auch die Waschanlage, die neben dem Staubsaugerautomaten steht, wird regelmäßig zum Zielobjekt krimineller Energie. „An die Waschanlage habe wir extra einen noch breiteren und dickeren Riegel montiert, der verhindern soll, dass er einfach aufgeflext werden kann“, sagt Jana Steinberg. Den entstandenen Sachschaden von gut 200 Euro übernimmt die Firma selbst.

Ein Staubsaugerautomat blieb auf der Strecke

Auch Tankstellen-Pächter Frank Müller kann ein Lied von diesem Ärgernis singen: Im Juni 2019 wurden an der Tankstelle in der Geraer Straße in Altenburg Staubsaugerautomaten aufgehebelt. Seine Strategie ist ebenfalls: „Täglich leeren, dann ist der finanzielle Schaden nicht so groß. Videoaufzeichnungen könnten helfen, aber die Täter sind meist nicht zu erkennen.“ Aufgrund der Selbstbeteiligung war Müller selbst in der Pflicht und hat den entstandenen Schaden auch selbst übernommen. „Einen der beiden beschädigten Automaten habe ich dann nicht mehr ersetzen lassen. Ein Staubsaugerautomat reicht zur Zeit aus.“

Serie reißt nicht ab: Immer wieder werden Automaten aufgebrochen

Immer wieder versuchen Kleinkriminelle in der Region, an das Hartgeld in derartigen Automaten zu gelangen. Allein die Tankstelle in der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg wurde innerhalb eines Jahres gut vier Mal Opfer der Münzdiebe. Auch in der Münsaer Straße und der Altenburger Straße riefen die Geldkassetten in den vergangenen Jahren Diebe auf den Plan.

Die Polizei hat in den beiden aktuellen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 03447 4710 mögliche Zeugen.

Von Katharina Stork