Schreberjugend: Neuer Landesverband entsteht in Altenburg

Altenburg

Lange haben sie darauf hingearbeitet, am 30. September nun schlägt die historische Stunde: Die Deutsche Schreberjugend bekommt einen Landesverband Thüringen – in Altenburg in den Räumen der Stadtmensch-Initiative in der Moritzstraße 6 steht die Gründungsversammlung an.

Die Ortswahl ist kein Zufall. „Wir haben in Altenburg bereits die nötigen Strukturen und engagierte Ansprechpartner, mit denen solch ein Verband starten kann“, erklärt Guido Beneke, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Schreberjugend. Die bundesweite Bewegung wurde vor rund 150 Jahren in Leipzig gegründet, es fehlen ihr aber vor allem im Osten Deutschlands noch Vereinsstrukturen, um sich in der Fläche breiter aufzustellen. Bereits im Juli 2017 wurde mit diesem Ziel in Altenburg eine Arbeitsgruppe Thüringer Schreberjugend gegründet – initiiert unter anderem vom Kleingärtner-Landesverbands-Chef Wolfgang Preuß sowie Klaus Engelmann, dem Chef der Gartenanlage „Glück Auf“, der die Arbeitsgruppe leitet.

Bundesregierung fördert die Schreberjugend

Nun soll aus dem Zusammenschluss ein eingetragener Verein mit Rechtsstatus werden. „Das ist wichtig für die Aktivitäten vor Ort“, sagt Guido Beneke. Denn der Verein werde vom Bundesverband finanziell unterstützt – etwa bei der Durchführung von Veranstaltungen. Die nötigen Gelder stammen aus dem Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung. Damit können künftig in Thüringen allgemein und in Altenburg direkt deutlich mehr Aktionen und Angebote realisiert werden.

„Unsere großen Themen sind die Umweltbildung und der Umweltschutz“, unterstreicht der Bundesgeschäftsführer. Die Palette reicht von politischer Arbeit bis hin zu praktischen Erfahrungen in der Natur, insbesondere in Gärten, wo sich viel entdecken und im Wortsinn begreifen lässt. Auch Sport und Spiel, Basteln und Werken, Theater und Musik gehören zu den Schwerpunkten, unter anderem in der Arbeit mit Kindergartengruppen und Schulklassen.

Graffiti-Projekt an der Gartenlaube

Seine erste Adresse soll der neue Landesverband Deutsche Schreberjugend in Altenburg bekommen – in den Räumlichkeiten der Unternehmergesellschaft W³ Wandel-Werte-Wege in der Geraer Straße, die die Verbandsgründung über das Projekt Genial³ unterstützt.

Erste konkrete Veranstaltungen sind bereits in Planung, teilt die Unternehmergesellschaft mit. Vom 12. bis 13. Oktober werde zum Beispiel ein Graffiti-Workshop in Altenburg unter Führung der Schreberjugend stattfinden. Dabei werden Jugendliche aus Berlin, Sömmerda und Altenburg erwartet, die gemeinsam eine Laube in der Kleingartenanlage „Glück Auf“ gestalten. Anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin im Januar 2020 wird sich die Tanzgruppe der Schreberjugend Thüringen – knapp 60 Jugendliche aus Altenburg und Umgebung unter Leitung der Altenburgerin Angelika Lange – mit einem Teil ihres Programmes vorstellen. „Im Fokus steht jetzt für uns, die Arbeit des Landesverbandes bekannt zu machen“, erläutert Klaus Engelmann. Mitglied werden können nicht nur Privatpersonen, sondern auch Gruppierungen und Vereine.

Von Kay Würker