Schmölln

Morgendlicher Schrecken im Gewerbegebiet Nitzschka am Rande von Schmölln: Wegen eines verdächtigen Paketes wurde am Freitag gegen 10.15 Uhr Alarm ausgelöst. Wie die Polizei auf OVZ-Anfrage berichtete, war beim Beladen eines Autos am Zustellstützpunkt Schmölln der Deutschen Post ein Karton heruntergefallen. Dabei habe es metallisch geknallt und das Paket gab plötzlich Zischgeräusche von sich. Polizei und Feuerwehr rückten mit mehreren Fahrzeugen aus – Kameraden mit Schutzausrüstung nahmen sich des kritischen Objekts an. Auch ein Messfahrzeug der Berufsfeuerwehr Altenburg wurde angefordert.

Polizisten stehen vor dem Zustellstützpunkt der Post, rechts im gelben Kasten befindet sich das ominöse Paket. Quelle: Jens Rosenkranz

Wie sich herausstellte, befanden sich darin mehrere kleine Propangaskartuschen, wie sie etwa in Unkrautvernichtungsgeräten verwendet werden. Eine Flasche war beim Herunterfallen am Ventil beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach Polizeiangaben niemand.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Schmölln stehen vor dem Zustellstützpunkt in Gewerbegebiet Nitzschka Quelle: Jens Rosenkranz

Allerdings laufen jetzt Ermittlungen wegen des möglichen Verstoßes gegen Vorgaben für den Umgang mit Gefahrstoffen. Infrage steht, ob die Kartuschen mit einem nicht weiter gesicherten Paket versendet werden durften.

Von Kay Würker und Jens Rosenkranz