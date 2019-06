Altenburg

Schrecksekunde am Samstag in Altenburg: Am Vormittag stellte ein Busfahrer der Linie S bei der Kontrolle des Gefährts an der Endstelle Stauffenbergstraße fest, dass sich noch ein weinendes 4-jähriges Kind allein im Bus befand.

Umgehend informierte der Fahrer die Polizei. Da zu vermuten war, dass die Eltern des Jungen zuvor an einer andere Haltestelle ausgestiegen waren, machten sich die Beamten per Streifenwagen auf die Suche – und wurden nach knapp zehn Minuten auch fündig. An der Haltestelle in der Kauerndorfer Allee konnten sie den Vater des Kindes antreffen.

Der Junge konnte schließlich wohlbehalten seinen Eltern übergeben werden, teilt die Polizei mit.

Von OVZ