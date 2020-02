Schüler aus dem Altenburger Land sind erneut Spitze bei „Jugend forscht“

Rositz

Reger Andrang herrschte zum Wochenausklang im Zuge des Ostthüringer Regionalwettbewerbs „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ im Rositzer Kulturhaus.

Starker Auftritt bei „Schüler experimentieren“

Und selbstverständlich galt es wieder, die Sieger der jeweiligen Kategorien zu küren. So hatten im Wettbewerb „Schüler experimentieren“ Lena Johanna Köhler, Thao Vi Phan und Lara Schumann (Herzog-Gymnasium Schmölln) in der Kategorie Biologie die Nase vorn, im Bereich Technik erklommen ihre Schulkameradinnen Kati Schöne, Johanna Wiechert und Mara Leuschner das Treppchen. In der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften sicherte sich Inga Lovisa Endtmann (Friedrichgymnasium) den Sieg, auch Fynn Thore Braun und Mathilde Osrun Gerlach (Lerchenberggymnasium) holten einen ersten Platz in der Kategorie Arbeitswelt.

Spitzenplätze bei „ Jugend forscht “

Auch bei „ Jugend forscht“ belegte das Altenburger Land Spitzenplätze. Im Bereich Arbeitswelt überzeugten Aaron Kampf, Lukas Grebner und Friedrich Münstermann (Herzog-Gymnasium Schmölln) die Jury, Conrad Linzner (Lerchenberggymnasium) holte in Biologie ebenfalls den Sieg. Auch im Bereich Geo- und Raumwissenschaften ging der erste Platz mit Seline Andla, Lea Celina Richter und Ayleen Nietzold (Friedrichgymnasium) in die Region, ebenso wie bei ihren Schulkameraden Eric Rauschenbach und Enrico Jukiel in der Kategorie Technik.

Von bfi