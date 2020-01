Schüler im Altenburger Land haben richtiges Gespür fürs große Geld

Altenburg

Einmal an der Börse handeln, sein Geschick in der Welt der Aktien und Anleihen erproben: Das wagten auch im abgelaufenen Jahr wieder zahlreiche junge Menschen aus dem Altenburger Land. Im Rahmen des „ Börsenspiels“ der Sparkasse legten mehrere Teams Hand ans virtuelle Geld. Teilnehmen durften Schüler ab der achten Klasse, Lehrer, Mitarbeiter und Auszubildende. Insgesamt standen zur jüngsten Runde 33 Teams aus acht Schulen – vier Gymnasien, drei Regelschulen, eine Gemeinschaftsschule –, fünf Lehrerteams sowie je ein Mitarbeiter- und Azubiteam in Konkurrenz. Insgesamt wurden 95 Teilnehmer registriert.

Friedrichgymnasium sichert sich Spitzenplatz

Jeder Zusammenschluss ging mit einem Grundstock von 50 000 Euro ans Werk, den es innerhalb eines Quartals zu vermehren galt. Am Ende sicherte sich das Team „letzte Runde“ des Altenburger Friedrichgymnasiums den Spitzenplatz, das stolze 52 012 Euro vorweisen konnte und den mit 300 Euro dotierten Hauptpreis einstrich. Platz Zwei holten sich die „Börsenfighter“ ( Friedrichgymnasium), gefolgt vom Team „Zardoz“ (Seckendorffgymnasium).

Von OVZ