Schüler rücken in Nobitz enger zusammen

Nobitz

Bisher läuft der Umbau der Grundschule in Nobitz bei vollem Betrieb der Bildungsstätte problemlos, so Direktorin Marion Hilgert. Selbst die inzwischen vollzogene Heizungsumstellung habe praktisch keine negativen Auswirkungen auf den Unterricht gehabt. „Wir haben uns das eigentlich schlimmer vorgestellt“, sagt sie im OVZ-Gespräch. Der Schulbetrieb laufe auch deswegen relativ ungestört, so Hilgert weiter, weil Kinder und Pädagogen in die zwei Gebäude umgezogen sind, an denen derzeit nicht gearbeitet wird.

Dort ist es zwar etwas enger als in den Klassenräumen im sogenannten Haus drei, doch von den Arbeiten an diesem Gebäude, welches die zukünftige Schule wird, bekomme man in Haus ein und zwei, wo derzeit unterrichtet wird, nichts mit. Spürbare Einschränkungen gebe es derzeit lediglich auf dem Schulhof, der von den Mädchen und Jungen wegen der Bauarbeiten nur noch zu 50 Prozent genutzt werden kann. „Weil wir gestaffelte Pausen haben, ist das aber auch kein großes Problem“, erläutert Hilgert und schränkt ein, dass das natürlich nicht für die Hortbetreuung am Nachmittag gelte.

Erste Abrissarbeiten beginnen dieser Tage

Doch auch dafür ist bereits eine Lösung gefunden. Wenn es wärmer wird und die Schüler häufiger und länger draußen sein werden, könne der Pfarrgarten mitbenutzt werden, informiert die Schulleiterin. Sollten sich im weiteren Verlauf der Umbauarbeiten, die planmäßig in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen, größere Beeinträchtigungen ergeben, hat der Förderverein der Schule zugesagt, Ausflüge mitzufinanzieren, zum Beispiel ins Mauritianum oder nach Ronneburg, wo es Möglichkeiten gibt, Unterricht zu halten (die OVZ berichtete). Auch diese Optionen stünden nach wie vor offen, seien aber noch nicht genutzt, sagt die Schulleiterin.

Das könnte sich dann ändern, wenn die Abrissarbeiten, die dieser Tage beginnen, mehr Fahrt aufnehmen. Bis dahin wird gerade weiter an der Erschließung von Wasser, Abwasser, Strom, Gas und Telekommunikationsanlagen für das ehemalige Haus drei gearbeitet. In diesem sind bereits die Elektro-, die Heizungs- und die Wasseranlage deinstalliert, informiert das Landratsamt als Bauträger.

Von Jörg Reuter