Altenburg

Kraft und Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination: Darum geht es bei den Sportabzeichentagen des Kreissportbundes. Nach dem Auftakt in Schmölln am Mittwoch stand die Veranstaltung am Donnerstag in Altenburg-Nord auf dem Plan. Rund 350 Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren gingen an den Start – Schüler aus Busch- und Bonhoeffer-Schule, vom Förderzentrum Erich Kästner und vom Lerchenberggymnasium. „Besondere Herausforderungen waren für die Dritt- bis Achtklässler die Schlag- oder Wurfballdisziplinen und der Weitsprung für die Kinder ab 10“, berichtete KSB-Sportjugendkoordinatorin Anja-Maria Leibold.

Nur knapp die Hälfte schafft das Abzeichen

Auf dem Programm standen zudem 3000-Meter-Ausdauerläufe, Sprints und – für die Kleinen – Seilspringen. Wer in diesen Disziplinen insgesamt eine gute Figur machte, erhielt am Ende das Deutsche Sportabzeichen. Geschafft hat das am Donnerstag nur knapp die Hälfte der Teilnehmer. Ein Grund dafür war, dass für das Abzeichen auch ein Schwimmfertigkeits-Nachweis vorgelegt werden muss, den viele Kinder nicht hatten.

Heute gehen die Sportabzeichentage in Runde drei. Auf dem Nobitzer Sportplatz treten Kinder der örtlichen Grundschule an. „Ein großer Dank an unsere Helfer und Sponsoren, die die Veranstaltung mit insgesamt rund 700 Schülern erst ermöglichen“, fügt Anja-Maria Leibold an.

Von Kay Würker