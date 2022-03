Schüsse aufs Altenburger Gesundheitsamt? – Was die Behörden wissen

Altenburg

Ist auf das Gesundheitsamt des Altenburger Landes geschossen worden? Diese Frage stellt sich nach Aussagen des scheidenden Amtsarztes Professor Stefan Dhein. „Eine ganz besondere Erfahrung“, nannte es der Mediziner im LVZ-Interview, in dem er die Gründe für seinen Weggang zum Monatsende erklärt, „dass auf das Büro der Krankenschwestern im Sommer 2020 geschossen wurde“. Ein Vorfall, der – anders als ein Anschlag auf Dheins Auto – bis dato unbekannt war. Die LVZ hat nachgehakt und zusammengefasst, was die Behörden wissen – und was nicht.

Was ist wann passiert?

Anders als von Amtsarzt Dhein offenbar aus der Erinnerung mitgeteilt, ereignete sich der Vorfall nicht im Sommer 2020, sondern im Herbst. Die für die Ermittlungen zuständige Staatsanwaltschaft Gera geht von einer Tatzeit zwischen dem 13. Oktober, 18 Uhr und dem 14. Oktober, 7 Uhr aus. Davor waren die Scheiben des Büros ganz, danach kaputt.

Wie wurde was entdeckt?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben am Morgen des 14. Oktober „zwei Schäden an Büro-Fensterscheiben festgestellt“, teilte Landratsamtssprecher Jörg Reuter mit. Weil diese „Einschusslöchern ähneln, wurden daraufhin Polizei und Staatsanwaltschaft informiert“. Zudem erstattete die Kreisverwaltung Anzeige gegen unbekannt.

Der scheidende Amtsarzt Professor Stefan Dhein hat den Vorfall mit den durchschossenen Scheiben publik gemacht.

Was ergaben die Ermittlungen?

„Nach dem äußeren Anschein spricht vieles dafür, dass es sich um zwei Einschusslöcher handelt“, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Riebel zu den Ermittlungen mit, die wegen Sachbeschädigung geführt wurden. „Da allerdings kein Projektil zu finden war, kann dazu nichts Genaueres gesagt werden.“ Somit bleibt unklar, womit die Löcher in die Scheiben geschossen wurden. Bereits am 21. Dezember 2020 stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, „da ein Täter nicht ermittelt werden konnte“, so Riebel. Auch fehlten weitere Ansätze.

Wie hoch ist der Schaden?

Da zur Tatzeit keine Personen in dem Raum waren, gibt es keine Zeugen, aber auch keine Verletzten. Der Sachschaden an den beiden Scheiben betrug laut Landratsamt 560 Euro.

Nach den Vorfällen und wegen anhaltender Bedrohung von Mitarbeitern wurden Videokameras auf dem Hof des Gesundheitsamtes installiert. Quelle: Mario Jahn

Gibt es einen Zusammenhang zu anderen Straftaten?

Nein. Die Staatsanwaltschaft hat „keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat“ gefunden, wie Sprecher Riebel erklärte. „Auch ein Zusammenhang zu der Tat zum Nachteil von Prof. Dhein war nicht feststellbar.“ Allerdings gibt es eine Ähnlichkeit zu einem früheren Vorfall. So wurde zwischen dem 30. Dezember 2016 und dem 2. Januar 2017 eine Scheibe des Altenburger Ordnungsamts durchschossen. Das geschah jedoch mit einer 6,35-Millimeter-Pistole der Marke Browning.

Warum wurde der Vorfall bisher verschwiegen?

„Öffentlich kommuniziert wurde der Vorfall zum einen wegen der laufenden Ermittlungen nicht“, sagte Behördensprecher Reuter. „Zum anderen gab es, nachdem die Ermittlungen eingestellt wurden, keine weiteren Erkenntnisse, die hätten kommuniziert werden können.“ Denn dem Landratsamt seien „eben leider nur zwei Schäden an Fensterscheiben bekannt, die sich für Laien wie Einschusslöcher darstellen“. Bereits die Frage, ob es Einschusslöcher sind oder nicht, „kann entsprechend der Aktenlage im Landratsamt niemand sachgerecht beantworten“. Gleiches gelte, für weitere Details „zum Entstehen der Schäden an den Scheiben“.

Von Thomas Haegeler