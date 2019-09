Meuselwitz

Das Meuselwitzer Rathaus ist offenbar von einem oder mehreren Unbekannten beschossen wurden. Wie die Polizei berichtete, wurden mehrere Scheiben beschädigt. Aufgrund vor Ort gefundener Munition geht die Polizei davon aus, dass Kugeln aus einer Softairwaffe abgefeuert wurden. Der Vorfall sei am Montag gemeldet geworden, als Tatzeitraum kommt das komplette vergangene Wochenende in Betracht. Da weder der oder die Schützen bekannt sind noch die Tatwaffe, ermittelt die Polizei aktuell lediglich wegen Sachbeschädigung. Es sei grundsätzlich nicht verboten, eine Softair-Waffe in der Öffentlichkeit zu führen, sofern diese eine bestimmte Geschossenergie nicht überschreite und eindeutig als Spielzeug erkennbar sei. Verboten ist jedoch das Tragen von sogenannten Anscheinswaffen, die in ihrem Aussehen an scharfe Waffen erinnern. In diesem Fall hätte der Meuselwitzer Schütze auch gegen das Waffenrecht verstoßen.

Von OVZ