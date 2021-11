Meuselwitz

In einer Wohnung in Meuselwitz hat in der Nacht zum Sonnabend ein Sondereinsatzkommando einen Mann festgenommen. Zuvor sollen in der Wohnung Schüsse gefallen sein. Das bestätigte am Samstag die Polizei auf OVZ-Anfrage. Nach übereinstimmenden Medieninformationen hatte es vor Ort zuvor einen Streit zwischen dem später Festgenommenen und fünf weiteren Personen gegeben. Der Mann habe dabei gedroht, auf die anderen zu schießen. Die fünf Personen verließen daraufhin die Wohnung, es sei niemand verletzt worden. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf am Tatabend dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei ist mit dem Vorfall befasst.

Von Kay Würker