Schul- und Landratsamt booten bei Klassenverlegung Kreistag aus

Altenburg

Die Verlegung der beiden zehnten Klassen aus Dobitschen und Lucka sind schon für sich genommen ein starkes Stück und eine Zumutung für Schüler, Schulen und Eltern. Doch diese Pläne bergen auch politischen Sprengstoff. Zum zweiten Mal zeigt sich, dass Landrat Uwe Melzer ( CDU) solche Vorhaben nicht an den Kreistag weiterreichte. Bereits im Februar wusste er von den vorgesehenen Streichungen der Ausbildungszweige an den Altenburger Berufsschulen, die er für sich behielt, obwohl der Kreis Schulträger ist.

Jetzt stellt sich heraus, dass auch die brisanten Verlegungen der zehnten Klassen im Landratsamt mindestens seit Mitte März bekannt waren, dem Kreistag seitdem aber nicht weitergegeben wurden. Könnte man im ersten Fall noch von einem Versehen sprechen, wird jetzt ein bewusstes Vorenthalten offensichtlich. Herrschaftswissen bei Hofe, sozusagen.

Eingriff in Schulnetzplanung

Das ist nicht alles. Mit der Verlegung der Klassen greift das Schulamt unter Duldung des Landratsamtes in den Schulnetzplan ein. Denn mit der Auslagerung würden die Schulbezirke und die Schulstrukturen für Lucka und Dobitschen aufgelöst. So etwas kann allerdings nur der Kreistag beschließen, der es bislang nicht einmal weiß. Das sind besorgniserregende Tendenzen. Man fragt sich, welche eigentlich sehr klaren demokratischen Regeln in Corona-Zeiten noch aufgekündigt werden.

Doch für solche Verstöße sind immer zwei nötig. Einer, der sie begeht, und einer, der sie sich gefallen lässt. Daher ist es nun am Kreistag, um Landrat und Schulamt in die Schranken zu weisen. Bleibt das aus, wird es weitere demokratische Erosionen geben.

Von Jens Rosenkranz