Schulabschluss in Corona-Zeiten: Selbsterfahrung einer Altenburger Abiturientin

Seit Wochen lebe ich in Ungewissheit. Was ist mit meinem Abitur? Wie geht es weiter und schaffe ich das überhaupt alles alleine?

Schon seit Wochen sitze ich zu Hause und betreibe Selbststudium, erweitere mein Wissen und bereite mich auf mein Abitur vor. Alles alleine. Ohne Lehrer, der mir über die Schulter schaut, oder eine Person, die sich mit dem Stoff auskennt. Ich glaube, so eine Situation gab es noch nie.

Aufgaben per Website

Schreibtisch, Stuhl, Bücherregal, dazu Laptop und Arbeitshefte: Das ist mein tägliches Refugium. Die Lehrer haben auf der Schulwebsite Aufgaben zur Verfügung gestellt. Bis zum geplanten Öffnungstermin der Schule Ende April mussten die erledigt sein. Bei Fragen konnte ich den Lehrern eine private E-Mail schicken. Die Antwort kam meist nicht sofort, sondern in den folgenden Tagen. Das war für mich kein Problem. Die Lehrer haben ja nicht nur einen Schüler.

Homeschooling funktioniert

Immer nur zu Hause zu lernen, ist aber nicht jedermanns Sache. Freunde haben mir gesagt, sie halten das zu Hause nicht mehr aus. Ich hingegen hatte nie den Eindruck, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Ich empfinde das Homeschooling als unproblematisch. Wir leben schließlich in einer Zeit, in der uns Google & Co. unter die Arme greifen können. Es gab auch vor Corona schon WhatsApp-Lerngruppen unter Schülern, in denen wir uns gegenseitig unterstützt und den Lehrstoff aufgeteilt haben.

Es ist eine gute Erfahrung, alleine zu arbeiten und sich selbst mehr zu fördern. Das hat auch meinen Umgang mit den Medien verbessert. Ich denke, dass man Homeschooling für die Zukunft nicht ausschließen muss. Allerdings bin ich auch schon am Ende meiner Schulzeit und habe gelernt, wie man sich etwas selber beibringt.

Das Gymnasium ist wieder offen

Seit 27. April sind wir Abiturienten nun wieder in der Schule. Höchstens vier Stunden am Tag, an manchen Tagen gar nicht – es geht nur noch um die Abi-Vorbereitung. Meiner Meinung ist die Rückkehr an die Schule viel zu früh. Es fühlt sich einfach nicht richtig an.

Wenn ich die Schule betrete, komme ich mir wie in einem schlechtem Film vor. Überall Menschen mit Masken. Jeder Schüler muss das Schulgebäude einzeln betreten. Ich muss drei verschiedene Stationen durchlaufen und diese werden bei jedem erneuten Betreten der Schule wiederholt – auch wenn ich zwischendurch nur mal kurz an die frische Luft gehe. Zuerst wird meine Körpertemperatur ermittelt, danach desinfiziert ein Lehrer meine Hände und zuletzt müssen die Hände gewaschen werden.

Abstände und Sperrungen

Natürlich alles mit genügend Abstand zu anderen Personen und mit einer Schutzmaske, die nur im Unterrichtsraum abgenommen werden darf. Auf dem Boden befinden sich Markierungen, die die Abstände zwischen den Personen kennzeichnen sollen. Außerdem gibt es Sperrungen von Wegen, damit sich keiner entgegenläuft. Ich fühle mich gar nicht mehr wohl an einem Ort, wo ich schon acht Jahre meines Lebens verbracht habe.

Sehr komisch fühlt sich auch die neue Aufteilung der Gruppen an. Jeder hat seine eigene Bank und wir sind nicht mehr als zehn Personen in einem Raum. Das Schulhaus ist wie leer gefegt und man merkt, dass auch die Lehrer mit der Situation unvertraut sind. Niemand kann genauere Fragen beantworten und oft hört man, dass sich alles später noch herausstellen werde.

Uns läuft die Zeit weg

An den Noten wird sich wahrscheinlich nichts mehr ändern. Klausuren, die nachgeschrieben werden sollten, wurden gestrichen. Viele Verbesserungsmöglichkeiten gibt es also leider nicht, da uns die Zeit wegläuft. Schon am 18. Mai soll die erste schriftliche Abiturprüfung geschrieben werden. Das hat mich völlig überrumpelt. Wir waren alle geschockt, dass es nun plötzlich so schnell gehen muss. Normalerweise hätten wir sieben oder acht Wochen Abi-Vorbereitung mit Lehrer-Konsultationen gehabt, nun bleiben nur drei. Es ist, als würde man uns die Chance auf ein gutes Abitur nehmen. Als würde man alles so schnell wie möglich über die Bühne bringen wollen, ohne an die Schüler zu denken.

Auch wenn die Schule für uns Abiturienten jetzt wieder offen ist: Wir leben weiter in Ungewissheit.

* Lisa-Marie Meyner (18) ist Abiturientin am Altenburger Lerchenberggymnasium

Von Lisa-Marie Meyner*