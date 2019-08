Lesehelden heißt eine Aktion, an der sich in den Sommerferien diesmal auch die Bücherei Langenleuba-Niederhain beteiligt. Über drei Wochen war Bibliothekarin Ilona Ingrisch an zwei Nachmittagen mit elf Grundschülern in Niederhain unterwegs. Bei dem Ferienprogramm ging es ums Lesen, Vorlesen lassen und Aktionen, wie etwa ein Besuch im Hamsterbau bei Tierfilmer Uwe Müller.