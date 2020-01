Schulden schon im Jugendalter sind ein Alarmsignal

Altenburg

Jeder von uns trifft täglich Entscheidungen und schafft damit Fakten. Doch nicht jeder ist bereit, auch die Konsequenzen seiner Handlungen zu tragen.

Verdrängung bringt nichts

OVZ-Autorin Dana Weber. Quelle: Mario Jahn

Zu viele Menschen verdrängen diesen Punkt besonders in Geldangelegenheiten und lassen die Dinge einfach laufen. Wenn es im Altenburger Land anders wäre, hätten die Mitarbeiter der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung nicht so viel zu tun.

Dass verstärkt sehr junge Leute ihre Hilfe benötigen, ist ein Alarmsignal. Wenn bereits 20-Jährige 10 000 Euro Schulden angehäuft haben, dann ist das heftig. Wie kommen sie je wieder raus aus der Schuldenfalle, wenn ihr Umgang mit Geld so völlig aus dem Ruder gelaufen ist?Wer bringt Jugendlichen überhaupt grundsätzliche Finanzkompetenz bei? Dass sich ein großer Teil der Schuldenberge gerade bei jungen Leuten auf Drogenkonsum gründet, macht es nicht leichter.

Beizeiten vorbeugen

Verschuldung ist ein sehr ernstes Thema und kann früher oder später die Existenz bedrohen. Die Schuldnerberatung möchte deshalb mit ihrem neuen Präventionsprojekt beizeiten Vorsorge treffen – und nicht erst helfen, wenn das Konto Betroffener bereits im Minus ist.

Berater schaffen es nicht alleine

Mit dem geplanten aufklärerischen Gang in die Schulen hat sich das Team um Janett Helbig wahrhaft Großes vorgenommen. Es ist zu hoffen, dass die benötigte Unterstützung der Bildungseinrichtungen nicht ausbleibt. Das Thema ist zu vielgestaltig und zu wichtig, als dass es nur von der Schuldnerberatung in Angriff genommen werden kann. Da müssen mehrere Akteure am gleichen Strang ziehen.

Von Dana Weber