Schuldenfreiheit ist bemerkenswert

Dass der Starkenberger Haushalt für das kommende Jahr schon steht, hat gute Gründe. Der amtierende Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) will die Amtsgeschäfte für seinen Nachfolger 2022 ordentlich vorbereitet wissen. Dazu gehört ein machbarer Haushalt, um die Gemeinde handlungsfähig zu halten. Natürlich könnte für die Bürger in den 18 Ortsteilen grundsätzlich mehr getan werden, wenn denn der finanzielle Rahmen der Kommune ein größerer wäre. Und natürlich klemmt es sicher auch in Starkenberg an mancher Ecke.

Allerdings hat die Gemeinde im Westen des Landkreises etwas geschafft, das bemerkenswert ist und Hochachtung abverlangt. Seit dem Amtsantritt des amtierenden Bürgermeisters vor 28 Jahren hat Starkenberg nie einen Kredit aufgenommen. Selbst für das Mammutprojekt Feuerwehrhaus griff die Kommune lieber in ihre Rücklagen, als sich neu zu verschulden. Wie klug diese Entscheidung war, zeigen die Altschulden, die bis heute abzuzahlen sind und bis in DDR-Zeiten zurückreichen.

Manche Unterstützung von Seiten der Gemeinde für die Bürger gerät im Alltag leider allzu rasch in Vergessenheit. So etwa die unentgeltlichen Leistungen für Vereine, für die das Nutzen von Kegelbahn und Gemeindesaal mietfrei ist. Wie lange diese Möglichkeiten noch Bestand haben werden, bleibt bei den aktuell steigenden Kosten allerdings abzuwarten.

Von Dana Weber