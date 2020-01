Schuldnerberater im Altenburger Land kommen künftig in Schulen und aufs Land

Altenburg

Die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung Altenburger Land plant, ihren Service auf dörfliche Kommunen auszuweiten. „Uns ist es wichtig, breitflächig in ländliche Bereiche zu gehen und zu zeigen: Wir sind da“, bringt Schuldnerberaterin Janett Helbig die Motivation des sechsköpfigen Teams auf den Punkt.

Gemeinderaum und Sozialladen

Hintergrund ist die seit Jahren wachsende Zahl an Menschen, die nicht mehr über die nötige Mobilität verfügen, um Beratungsstellen in Altenburg, Schmölln und Meuselwitz aus eigenen Stücken aufzusuchen. Deshalb arbeiten die Berater zurzeit an einem Netzwerk, um auch in anderen Ortschaften geeignete Räume zu finden. Laut Helbig war Windischleubas Bürgermeister Gerd Reinboth ( CDU) sofort von der Idee begeistert und stellt den Gemeinderaum zur Verfügung. Auch der Sozialladen der Thüringer Arbeitsloseninitiative (Talisa) in Lucka ist mit im Boot.

Keine Privatwohnungen als Beratungsort

In ländlichen Gemeinden sind sogenannte Dorfkümmerer Anlaufstellen für soziale Belange. Mit deren Unterstützung sucht die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung im ersten Halbjahr dieses Jahres nach weiteren Räumlichkeiten. Sie sollten idealerweise zentral gelegen und nach Möglichkeit barrierefrei sein. Auch Pflegeheime seien eine mögliche Option. Private Wohnungen hingegen stellen keinen neutralen datenschutzsicheren Ort dar, um Beratungen durchzuführen, erklärt Janett Helbig.

Erst anmelden

Ein erster Schritt für die Helfer sei, den Beratungsbedarf in den Gemeinden zu sondieren, um Termine in den jeweiligen Einzugsgebieten aufeinander abzustimmen. Prinzipiell fänden alle Gespräche aber nur nach einer Anmeldung in der Hauptstelle in der Leipziger Straße in Altenburg statt.

Schuldenfalle Drogen

Parallel zum Gang aufs Land plant das Team der Beratungsstelle, das Thema Schuldenprävention in die Schulen zu bringen. „Ganz viele Hilfesuchende 2019 waren erst zwischen 18 und 20 Jahre alt“, schildert Janett Helbig. Die jungen Leute verschuldeten sich hauptsächlich wegen Drogen und Mobiltelefonen. Meist bewege sich die Höhe der Verbindlichkeiten zwischen 5000 und 10 000 Euro. Über Schulsozialarbeiter suche das Beratungsteam nun den Kontakt zu Schulen, um in diesem Jahr mit Projekttagen zu grundsätzlichem Wissen über den Umgang mit Geld zu starten.

Beratung ist kostenfrei

„Die jungen Leute haben Nachholebedarf in Finanzkompetenz. Die meisten wissen nicht, was ein Vertrag bedeutet“, konstatiert Teamleiterin Helbig und fügt an: „Die Schuldnerberatung hat sich im Laufe der Jahre verändert: Anfangs war es eine reine Finanzberatung, heute ist es ein Stück weit psychologische und soziale Hilfestellung.“

Und sie betont, dass die Schuldnerberatung für die Betroffenen kostenlos ist, egal wie viele Jahre sie auf die Hilfe der Berater angewiesen sind. Möglich wird die Kostenfreiheit durch Unterstützung mit öffentlichen Geldern. Die Schuldnerberatung wird vom Landratsamt gefördert, die Insolvenzberatung vom Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz.

Die Beratungsangebote In der Leipziger Straße 8 in Altenburg finden montags, mittwochs und donnerstags Schuldnerberatungen statt sowie dienstags Insolvenzberatungen. Im Gebäude der SWG Meuselwitz ( Altenburger Straße 22) werden Schuldner mittwochs, in Schmölln ( Karl-Liebknecht-Straße 2-4) montags beraten. Es müssen zuvor Termine mit der Hauptstelle in Altenburg vereinbart werden (Tel. 03447 5113310, Mail: dietzsch@magdalenenstift.de). Lediglich für die Erstellung eines Pfändungsschutzkontos sind Betroffene ohne Anmeldung willkommen – in Altenburg montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Von Dana Weber