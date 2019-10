Schulen, Sicherheit, Finanznot: Welche Lösungen hat die Landespolitik?

Altenburg

In drei Wochen geht es fürs politische Thüringen ums Ganze. Am 27. Oktober entscheiden mehr als 1,7 Millionen Einwohner über die Zusammensetzung des Landtages in der nächsten Legislaturperiode. Anders als bei der Kommunalwahl im Mai, liegt das Mindestalter für Wahlberechtigte bei 18 Jahren. Wobei jeder Wähler zwei Kreuze setzen darf: Die Zweitstimme ist das Votum für eine Partei, mit der Erststimme hingegen wird ein Bewerber oder eine Bewerberin direkt gewählt. Die Direktkandidaten sind die Gesichter ihrer Partei oder Wählervereinigung. Sie haben in diesen Tagen gut zu tun, reisen wahlkämpfend durch die Region.

Die Leitgesichter: Im Altenburger Land haben acht Parteien und Wählergruppen Bewerber aufgestellt – drei davon aber nur in einem der beiden hiesigen Wahlkreise. Für den Wahlkreis Altenburger Land I mit der Nummer 43, der ungefähr die Westhälfte des Altenburger Landes mit Lucka, Meuselwitz, Verwaltungsgemeinschaft Rositz, Schmölln und Gößnitz umfasst, gehen Ute Lukasch (Linke), Simone Schulze ( CDU), Nick Purand (Grüne), Hartmut Schubert ( SPD), Thomas Rudy ( AfD), Udo Pick ( FDP) und Steffen Heinke ( MLPD) ins Rennen. Im Wahlkreis Altenburger Land II (Nummer 44) mit Altenburg, Nobitz und Pleißenaue werben Ralf Plötner (Linke), Christoph Zippel ( CDU), Bernhard Stengele (Grüne), Norman Müller ( SPD), Marco Thiele ( FDP) und Ursula Krause (Menschliche Welt) um die Gunst der Wähler.

OVZ stellt die Direktkandidaten vor

Die OVZ stellt die Direktkandidaten ab nächste Woche einzeln vor. Wobei sich alle Bewerber mit drei Kernthemen auseinandersetzen, die im Altenburger Land aktuell besonders bewegen: Schule, Sicherheit und Finanzen. Welche Ansätze haben die Kandidaten und ihre Parteien, um den Lehrermangel und Unterrichtsausfall im Altenburger Land zu verringern? Wie soll in der Region für eine effektivere Polizeiarbeit und zügigere Verfahren bei Staatsanwaltschaften und Gerichten gesorgt werden? Und wie soll den finanziell angeschlagenen Kommunen geholfen werden, denen es zum Teil immer schwerer fällt, ins Lebensumfeld ihrer Bürger zu investieren?

Ausnahmezustand an Schulen

Stichwort Schule: An den meisten Bildungsstätten im Altenburger Land herrscht Ausnahmezustand. An Grundschulen fehlen vor allem Klassenleiter, an weiterführenden Einrichtungen sind zum Teil Fachlehrer Mangelware, etwa für Mathe oder Physik. Dadurch fällt Unterricht in Größenordnungen aus, werden Lehrer an besonders Not leidende Schulen abgeordnet. Das Schulamt Ostthüringen legte deshalb den Schulleitern nahe, Nebentätigkeiten wie AGs und Sportförderunterricht zu streichen. Eine angespannte Lage, die im Altenburger Land mit der Debatte um die kleinen Landschulen noch verschärft wird.

Zunehmendes Unsicherheitsgefühl

Stichwort Sicherheit: In Sachen Gefahrenlage gibt es im Altenburger Land einen Gegensatz zwischen tatsächlicher und gefühlter Sicherheit. Laut Statistik gilt der Kreis als sicher, gibt es hier nicht mehr, sondern sogar etwas weniger Kriminalität als in vergleichbaren Regionen Thüringens. Dennoch fühlen sich viele Bewohner zunehmend unsicher. Das hat vor allem mit Einbruchsserien, immer wieder aufflammenden Beschaffungs- und Drogendelikten und Vandalismus zu tun. Ansätze, etwas zu tun, finden sich ausreichend. Denn die Polizeiinspektion Altenburger Land ist permanent unterbesetzt. In Spitzenzeiten fehlte ein knappes Drittel zum Personal-Plan. Zwar kann man so arbeiten, aber manches dauert eben länger oder fällt hinten runter.

Ein ähnliches Bild lässt sich in der zuständigen Staatsanwaltschaft in Gera zeichnen, was dazu führt, dass sich Ermittlungen und Verfahren mitunter lange hinziehen. Dort gab es zwar Einstellungen und vor Kurzem sogar eine Umverteilung von Aufgaben. Fest steht aber auch, dass strukturell Personal fehlt und durch den seit Monaten dauernden krankheitsbedingten Ausfall des Behördenleiters Thomas Villwock sein Stellvertreter und die Dezernatsleiter mehr Last tragen müssen. Zudem ist die Stelle des Pressesprechers seit Frühjahr unbesetzt und über Monate war die Abteilung, die sich mit politisch motivierten Delikten befasst, durch Versetzungen und Krankheit quasi inexistent.

Etwas besser stellt sich dagegen die Situation an den Altenburger Gerichten dar. Durch einen Rückgang der Fallzahlen konnte das hiesige Sozialgericht sogar zwei Richter ans Amtsgericht abordnen, die wiederum zusammen mit Einstellungen die Lage dort entspannte. Einzig die Position des Amtsgerichtsdirektors ist nach dem Tod von Henning Sievers noch immer unbesetzt.

Finanziell angeschlagene Gemeinden

Stichwort Finanzen: Wie viel Geld seine Gemeinde hat, merkt der Bürger meist daran, was dort geht und was nicht. Wird im Kindergarten investiert, eine Straße saniert? Wird das Freibad modernisiert oder muss es geschlossen werden? Im Altenburger Land gibt es nur wenige Kommunen, die sich viele Wünsche leisten können. Für die anderen werden die finanziellen Spielräume seit Jahren kleiner. Einige stehen sogar vor dem Kollaps. Beredtes Beispiel ist Meuselwitz. Die drittgrößte Stadt im Landkreis steckt seit Jahren im engen Korsett einer Haushaltkonsolidierung, kann kaum investieren und nicht einmal den Hochwasserschutz fortsetzen.

Extrem angespannt war die Lage auch in Ziegelheim, Jückelberg und Frohnsdorf, die nun als Ortsteile von Nobitz aufgegangen sind. Im westlichen Landkreis hat Schmölln die finanziell angeschlagenen Gemeinden Drogen, Lumpzig und Altkirchen übernommen. Große Probleme haben ebenso Göhren und Dobitschen. Auch dem Landkreis geht es finanziell nicht rosig. Es gibt einen millionenschweren Stau bei Investitionen in Schulen, Straßen und Brücken. Um seine Aufgaben noch erledigen zu können, greift der Kreis seinen Kommunen tief in die Tasche – in Form von der von Jahr zu Jahr steigenden Kreisumlage. Meist ist es so, dass die Schlüsselzuweisungen, die die Kommunen vom Land erhalten, 1:1 für diese Umlage draufgehen. Jahr für Jahr fordern Politiker vom Land, dass die Finanzausstattung der Gemeinden und des Kreises besser werden müsse. Spürbar verbessert hat sich die Lage aber nicht.

Von Kay Würker, Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz