Kreistagsausschuss kippt nach Protesten Pläne zur Schulschließung

Altenburg

Für die von einer Schließung gefährdeten Schulen im Altenburger Land zeichnet sich eine neue Lage ab. So hat der Bildungsausschuss des Kreistages am Montag in nicht öffentlicher Sitzung eine entscheidende Weichenstellung vorgenommen. Auf Antrag der CDU/FDP-Fraktion wurde einstimmig beschlossen, dass die Regelschule Dobitschen ohne Einschränkungen fortgeführt wird. Bislang war im Entwurf des Schulnetzplanes vorgesehen, diese zum Sommer 2021 zu schließen und die Schüler auf die Standorte Rositz, Schmölln und Meuselwitz aufzuteilen (OVZ berichtete).

Ponitz wird Filiale von Gößnitz

Die gefährdete Grundschule Ponitz soll erhalten, allerdings ihre Eigenständigkeit aufgeben und als Filiale der Grund- und Regelschule Gößnitz zugeordnet werden. Ponitz sollte schon diesen Sommer geschlossen werden. Die Grundschule Großstechau erfüllt ebenso nicht durchgängig die Mindestschülerzahl und sollte ebenso aufgegeben werden. Hier wurde am Montag beschlossen, diesen Standort mit der Grundschule Thonhausen in einer Kooperation zusammenzulegen und einen gemeinsamen Schulbezirk zu bilden.

Anzeige

FDP sieht ländliche Schulen gestärkt

Für die Regelschule Lucka legte Landrat Uwe Melzer ( CDU) einen Änderungsantrag vor. Danach soll diese mindestens bis 2025 erhalten werden und erst ab 2024 wieder infrage stehen, wenn die Schülerzahlen ein Weiterbestehen ausschließen.

Weitere LVZ+ Artikel

FDP-Kreisvorsitzender Marko Thiele hob nach der Ausschusssitzung hervor, dass durch den Beschluss nun Schulen im ländlichen Raum Bestand haben. Sie seien keine Last, sondern ein Zugewinn für den Landkreis, sagte Thiele der OVZ. CDU-Kreischef und Ausschussvorsitzender Christoph Zippel betonte, dass nun Perspektiven, beispielsweise durch Kooperationen, aufgezeigt werden, wo ein Erhalt problematisch ist. Damit könnte den Zwängen des Schulgesetzes Rechnung getragen werden, sagte Zippel der OVZ nach der Sitzung.

Alter Entwurf hatte keine Mehrheit

Der Entwurf des Schulnetzplanes wird nun um diese Beschlüsse abgeändert und dem Kreistag am 24. Juni zur Abstimmung vorgelegt. Nach Bekanntwerden des alten Entwurfes hatte sich abgezeichnet, dass die Schließungspläne keine Mehrheit finden. Diese waren von Linken, SPD, Regionalen, AfD, FDP und von Teilen der CDU abgelehnt worden.

Von Jens Rosenkranz