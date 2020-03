In den Kitas und Schulen lachten am Montag die Kinder in ihrer Unbekümmertheit noch einmal mit der Sonne um die Wette. Ab Dienstag müssen sie zu Hause bleiben: Alle Bildungsstätten bleiben bis auf Weiteres wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Wie das bei Betroffenen ankommt – die OVZ hörte sich in Starkenberg und Nobitz um.