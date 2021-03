Schulen und Kitas im Altenburger Land sollen offen bleiben

Altenburg

Trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen sollen die Schulen und Kitas im Altenburger Land offen bleiben. Darauf verständigte sich der Krisenstabs des Kreises am Mittwochfrüh, wie das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitteilte. Demnach stiegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis durch 43 neue Fälle auf nunmehr 201,4 gestiegen.

Neue Infektionen an Kitas und Schulen

Neue Infektionen gab es der Mitteilung zufolge in der Grundschule Karolinum Altenburg (1), in der Lutherschule Altenburg (jetzt 2) sowie in der Kita Mischka Altenburg, in der sich die Zahl der Infizierten von bisher 14 auf nunmehr 19 erhöht hat. Im Corona-Schnelltestzentrum in der Altenburger Lindenaustraße ließen sich am Dienstag 44 Bürgerinnen und Bürger testen. Dabei gab es ein positives Testergebnis.

Dass der Landkreis die Bildungseinrichtungen dennoch nicht wieder schließen will, obwohl das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie dies ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner empfiehlt, erklärte das Landratsamt wie folgt: man halte eine Schließung derzeit nicht für geboten. Dass Schulen und Kitas vorerst offen bleiben sollen, sei jedoch nur mit weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens möglich.

Landkreis will Maskenpflicht und mehr Testangebote

Demnach soll vom Landkreis eine Maskenpflicht ab Klasse 5 verfügt werden. Zudem sollen das Singen im Musikunterricht sowie der Sport- und Schwimmunterricht untersagt werden. Auch sollen Kinder, Jugendliche und Pädagogen mehrmals wöchentlich ein Angebot für einen Corona-Test erhalten. Feste Lern- oder Kita-Gruppen sollen auch in den Frühstücks- und Mittagspausen Bestand haben.

Die Veröffentlichung einer entsprechenden Allgemeinverfügung ist für Samstag geplant. Allerdings muss der Freistaat Thüringen den Plänen der Kreisverwaltung erst noch zustimmen.

