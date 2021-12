Meuselwitz/Lucka/Großstechau

Die Ruhe war trügerisch, als der Kreistag im Juni 2020 mit der Schulnetzplanung bis 2025 den Bestand gefährdeter Standorte beschloss, der von zahlreichen Eltern und Lehrer sogleich gefeiert wurde. Denn wie sich nun herausstellt, will das Thüringer Bildungsministerium Teile des Planes nicht genehmigen. Betroffen davon sind das Gymnasium Meuselwitz, die Regelschule Lucka und die Grundschule Großstechau. Die nötige Zustimmung zum Plan durch das Ministerium „ist bis jetzt noch nicht erfolgt“, erklärte ein Sprecher des Landratsamtes der LVZ. Was sind die Gründe und was bedeutet das für die gefährdeten Standorte?

Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz

Das Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz. Quelle: Mario Jahn

Dieses erwies sich in den letzten Jahren immer mal wieder als Wackel-Kandidat, galt aber vor dem Beschluss im Juni 2020 nicht unbedingt als gravierender Problemfall. Jetzt aber schon. Das Ministerium pocht auf die Einhaltung der Mindestschülerzahlen von 20 und auf zwei Klassen pro Jahrgang (Zweizügigkeit). Diese Bedingungen waren schon im neuen Plan nicht durchgängig erfüllt. So wurden für das laufende Schuljahr und die kommenden Zeiträume fünf Jahrgänge ausgewiesen, wo die Mindestschülerzahl bei einer Zweizügigkeit nicht erreicht wird. 2024/25 sind es sogar sechs. Offenbar sieht es nun sogar noch schlechter aus. Landrat Uwe Melzer (CDU) sagte zur letzten Kreistagssitzung im November, dass die Prognosen gehörig nach unter korrigiert werden müssen. Melzer sprach von massiven Problemen und brachte eine Kooperation mit Schmölln ins Spiel.

Regelschule Lucka

Die Grund - und Regelschule Lucka. Quelle: Mario Jahn

Auch hier sprach Melzer von dem Auseinanderdriften der vorausberechneten und der nun tatsächlich zu erwartenden Schülerzahlen. Dies würde die Problematik verschärfen, da der Standort schon im Plan in einigen Stufen die Mindestzahlen nicht schafft, in dem in einigen Klassen nur zwischen 14 und 17 Schülerinnen und Schüler sitzen. Dennoch hatte Melzer im Juni 2020 für seinen Antrag die Zustimmung des Kreistages erhalten, dass Lucka bis mindestens 2025 erhalten wird und erst ab 2024 wieder infrage steht, wenn die Schülerzahlen ein Weiterbestehen ausschließen. Eine Entspannung versprach man sich durch die Aufhebung des Schulbezirks für die Standorte Meuselwitz und Lucka zum 1. August 2020 und einer Kooperation beider Einrichtungen. Doch auch dieses Modell konnte Erfurt offensichtlich (noch) nicht überzeugen.

Grundschule Großstechau

Die Grundschule Großstechau. Quelle: Jens Rosenkranz

Eingang in die Geschichtsbücher fand jene Klasse zum Schuljahresbeginn 2019, die ganze vier, später fünf ABC-Schützen zählte. Dies war beispiellos, aber beispielhaft für den gravierenden Schülermangel und die Folge, dass der Standort über Jahre keine 60 Schüler, so wie gefordert, hatte. Die Lösung sollte die Auflösung der Schulbezirke und ein Kooperationsmodell mit Thonhausen sein, wo es genügend Schüler gibt.

Außerdem sollte der Neubau einer Grundschule im Bereich Oberes Sprottental/Nöbdenitz geprüft werden, um die Anforderungen des Schulgesetzes für Thonhausen/Großstechau dauerhaft erfüllen zu können. „Ziel ist die Schaffung einer modernen, starken, ländlichen Grundschule.“, hieß es. Offenbar hat das Bildungsministerium sich nun nach diesem Neubau erkundigt – und erfahren, dass es dazu nichts Neues gibt. „Aktuell gibt es noch keine Lösungen“, sagte der Sprecher des Landratsamtes.

Die Grundschule Thonhausen ist Bestandteil der Pläne im Oberen Sprottental, wo es einen Neubau geben soll. Quelle: Jens Rosenkranz

Wie geht es nun weiter?

Der Kreistag muss für den Zeitraum ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 bis 2025 einen neuen Schulnetzplan beschließen, in dem tragfähige Lösungen – vor allem für Meuselwitz und Lucka – aufgezeigt werden, die das Ministerium genehmigen kann. „Wir drängen auf die Einhaltung des Schulgesetzes“, betonte der Ministeriumssprecher.

Was wird aus der Grundschule Ponitz und der Regelschule Dobitschen?

Beide Standorte galten vor allem 2019/2020 als gefährdet und sollten sogar schon geschlossen werden. An Dobitschen wurde im Schulnetzplan festgehalten und der Standort als „mittelfristig gesichert“ ausgewiesen. Da das Ministerium dies nicht bemängelte, ist Dobitschen damit bis 2025 aus dem Schneider. Dies gilt auch für die Grundschule Ponitz, die zwar ihre Eigenständigkeit verlor und seit August 2020 als Filiale der Grundschule Gößnitz weiterbetrieben wird, aber ebenso bis 2025 gerettet ist, weil Erfurt dieses Modell nicht bemängelt hat.

Von Jens Rosenkranz