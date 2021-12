Schulstandorte im Altenburger Land: Landespolitiker beklagt fehlende Infos aus dem Landratsamt

Altenburg/Erfurt

Der OVZ-Bericht über den noch immer nicht genehmigten Schulnetzplan für die Zeit bis 2025 findet einen Nachhall im Thüringer Landtag. Der Linken-Landtagsabgeordnete Ralf Plötner hakte nach, wandte sich mit Fragen an das Bildungsministerium.

Wie berichtet, beschloss der Kreistag des Altenburger Landes am 24. Juni 2020 den Schulnetzplan für die allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises für den Zeitraum 1. August 2020 bis 31. Juli 2025 – doch das Thüringer Bildungsministerium will Teile dieses Planes bis heute nicht genehmigen. Betroffen davon sind das Gymnasium Meuselwitz, die Regelschule Lucka und die Grundschule Großstechau, wo nun Zukunftsängste kursieren.

Mündliche Anfrage im Landtag

Ralf Plötner wollte nun in Form einer mündlichen Anfrage im Landtag wissen, wann und in welcher Form das Ministerium Landrat Uwe Melzer (CDU) mitgeteilt hat, dass der vorgelegte Schulnetzplan keine Genehmigung erhalten kann, und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit der eingereichte Schulnetzplan Genehmigungsfähigkeit erreicht. Gefragt wurde auch, welche Konsequenz hätte es, wenn der Kreistag Altenburger Land keinen neuen Schulnetzplan mit Lösungswegen für gefährdete Schulstandorte bis zum neuen Schuljahr 2022/2023 beschließt. Und wann Landrat Melzer dem Thüringer Bildungsministerium mitgeteilt hat, dass bei Bestandteilen des vorgelegten Schulnetzplans – unter anderem beim avisierten Neubau einer Grundschule im Bereich Oberes Sprottental/Nöbdenitz – kein Fortschritt erzielt wurde.

Ralf Plötner erhielt nach eigenem Bekunden in der Landtagssitzung am 17. Dezember Auskunft. „Bereits am 3. November wurde mit einem Schreiben des Bildungsministeriums mitgeteilt, dass es nicht genehmigungsfähige Planungsinhalte des Schulnetzplanes gibt“, schildert Plötner. „Wieso bei einem so wichtigen Thema nicht umgehend alle Kreistagsmitglieder darüber informiert werden und für Transparenz gesorgt wird, ist nicht nachvollziehbar.“

Gelegenheit zur Stellungnahme

Die Landesregierung teilte dem Altenburger Abgeordneten mit, dass der Landkreis die Gelegenheit der Stellungnahme hat und das Verfahren zur Prüfung des Schulnetzplanes noch nicht abgeschlossen ist. Das Ministerium habe den Landkreis über die Möglichkeit von Kooperationsmodellen informiert und unterstützende Beratung angeboten.

„Der Landrat muss jetzt rasch gegenüber dem Kreistag und dem Bildungsministerium erklären, wie er sich einen gemeinsamen Schulstandort für Thonhausen und Großstechau vorstellt. Ebenso muss die Sicherung des Meuselwitzer Gymnasiums vorangetrieben werden“, fordert Ralf Plötner. „Die angebotene Hilfestellung des Ministeriums muss dann aber auch genutzt werden, um beispielsweise mit Schmölln eine rechtlich saubere Kooperation einzugehen. Wenn hier Lösungswege verschlafen werden, kostet uns das Schulstandorte und Lebensqualität im Landkreis“, machte der Linkenpolitiker deutlich.

Von Kay Würker