Schulstart: Die Unsicherheit bleibt – und das bekannte Mangelproblem

Altenburg

Endlich wieder (fast) normaler Unterricht! Bei den allermeisten, die am Montag ins neue Schuljahr starteten, dürfte die Freude darüber wohl größer gewesen sein als sonst zum Sommerferienende. Schließlich liegt die Ausnahmezeit des vergangenen Schuljahres noch auf der Seele: Distanzunterricht, Zuhause-Isolation, Unsicherheit – das hat Kraft und Nerven gekostet. Wieder in Klassenstärke in einem Raum zu sitzen, und das nicht nur für einen Tag pro Woche – keine Selbstverständlichkeit mehr. Offenkundig haben sich auch viele Eltern gefreut, dass es wieder losgeht, und den Weg zum Schultor gleich als motorisierten Familienausflug zelebriert. Manche Dinge ändern sich eben nicht.

Das Schreckgespenst bleibt

Allerdings ist das virale Schreckgespenst längst nicht vertrieben. Schon die allgegenwärtigen Masken und Hinweiszettel lehren an den Schulen weiter das Fürchten vor neuen Einschnitten. Die weitere Entwicklung ist im Moment genauso wenig absehbar, wie sie es im Juni oder Juli war. Schon deshalb nicht, weil im Altenburger Land nach längeren coronafreien Phasen nun wieder gehäuft Neuinfektionen dokumentiert werden.

Anzeige

Hinzu kommt die Belastung durch den Lehrermangel. Dutzende Pädagogenstellen an den Schulen Ostthüringens sind unbesetzt, was an zu geringen Bewerberzahlen, aber auch an einem schwerfälligen Verwaltungsapparat liegt. Auch an dieser Stelle hat sich nichts geändert. Dass Grundschullehrer in Thüringen schlechter bezahlt werden als in Sachsen, dürfte sich gerade im Grenzgebiet als Wettbewerbsnachteil erweisen.

Weitere LVZ+ Artikel

Viele Lehrer in der Risikogruppe

Bleibt zu hoffen, dass die vom Bildungsministerium eingeführte Corona-Ampel weiter auf Grün bleibt, die Infektionszahlen den Regelbetrieb nicht torpedieren. Denn sobald auch noch Lehrer aus der Risikogruppe zu Hause bleiben, ist der Distanzunterricht ziemlich schnell wieder Realität.

Von Kay Würker