Schulterzucken am Warntag im Altenburger Land – es gibt noch einiges zu tun

Altenburg

Hand aufs Herz: Wüssten Sie, welcher Sirenenton vor welcher Gefahrenlage warnt? Während des Kalten Krieges noch Allgemeinbildung, wissen die meisten Menschen heute wohl kaum noch, was einen stetig an- und abschwellenden Ton von einem zweimal unterbrochenen Dauerton unterscheidet. Das ist einerseits beruhigend, weil die Angst vor der Katastrophe eben nicht mehr ständig an der Türschwelle steht, andererseits zeigt es die mangelnde Vorbereitung auf den tatsächlichen Ernstfall.

Selbst am bundesweiten Warntag quittierten die meisten Passanten auf dem Altenburger Marktplatz das Sirenengeheul mit einem Schulterzucken. Ist wahrscheinlich nur ein Probealarm, und ansonsten ja sowieso Sache der Feuerwehr, meint man.

Zeitgemäße Warnmittel nötig

Vielleicht ist die Sirene inzwischen auch einfach kein zeitgemäßes Warnmittel mehr. Schließlich schraubt der Bund schon seit Jahren am digitalen „Modularen Warnsystem“ und bietet mit Apps wie Nina und KatWarn Alternativen an, die den Nutzer direkt auf dem Smartphone vermutlich besser erreichen, als es eine Sirene je könnte. So bekommen die Gewarnten umfassende Informationen über die Art des Notfalls und die dazugehörigen Handlungsempfehlungen. Doch auch hier ist bei der Reichweite noch Luft nach oben: 2019 gab es in Deutschland rund 58 Millionen Smartphone-Nutzer, etwa fünf Millionen davon hatten Nina installiert – und selbst bei denen hat die Testwarnung am Donnerstag nur teilweise und mit Verspätung funktioniert.

Der Warntag hat sich auf die Fahne geschrieben, die Bevölkerung für verschiedene Warnmittel zu sensibilisieren. Wenn das gelingen soll, müssen die Verantwortlichen besonders im ländlichen Raum mehr für zeitgemäße Alternativen wie Nina werben und die allgemeine Warn-Apathie überwinden – sonst bleibt am Ende nicht mehr hängen als beim wöchentlichen Sirenentest.

Von Robin Knies