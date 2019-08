Schnauderhainichen

Die Meuselwitzer Feuerwehr sowie die Polizei mussten am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr zu einem Schuppenbrand in der Straße der Einheit in Schnauderhainichen ausrücken. Der ältere Schuppen wurde als Garage genutzt, in der sich auch ein Pkw Audi befand, der ebenfalls stark beschädigt wurde. „Wir sind mit dem kompletten Löschzug angerückt und hatten 16 Kameraden im Einsatz“, so der Meuselwitzer Stadtbrandmeister Marcel Jankowski.

Ein Holzschuppen geriet am Donnerstagabend in Schnauderhainichen in Brand. Quelle: Feuerwehr Meuselwitz

Brand rasch gelöscht

Das Feuer selbst sei sehr schnell unter Kontrolle gewesen. „Dank zweier Tanker sowie eines wegen des gut sanierten Wassernetzes in Schnauderhainichen einwandfrei funktionierenden Hydranten hatten wir auch ausreichend Löschwasser am Einsatzort“, fügte der Feuerwehrmann noch hinzu. Schon gegen 22.15 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und gegen 23 Uhr komplett gelöscht. Warum es zum Brandausbruch in der Garage kam, ist derzeit noch unklar. Gleiches gilt für die Schadenshöhe, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0365 82341465 an die Kriminalpolizeiinspektion Gera beziehungsweise die Polizeiinspektion Altenburger Land unter Telefon 03447 4710 zu wenden. jw

Von Jörg Wolf