Altenburg/Nobitz/Schmölln

Die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als kritisch eingestufte Sicherheitslücke in einem weit verbreiteten Computersoftware-Modul (Log4j) hat Folgen im Altenburger Land. So schlossen am Dienstag die Einwohnermeldeämter der Stadt Meuselwitz und der Gemeinde Nobitz, teilten die Behörden mit. Zudem hat die Altenburger Verwaltung ein Finanzprogramm vom Netz genommen. Zeitweise war am Dienstag auch eine Statistik-Software der Feuerwehr nicht nutzbar.

„Es ist eine reine Vorsorgemaßnahme“, begründete der Meuselwitzer Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) auf Nachfrage die Schließung des Meldeamts der Schnauderstadt. Die von der Sicherheitslücke betroffene Software ist derzeit vom Netz genommen, die Meldebehörde kann deshalb nicht arbeiten. „Es soll nun ein Update aufgespielt werden, um Angriffe zu vermeiden“, sagte Liefländer. Da noch nicht klar ist, wie lange das dauert, bleibt die Behörde „bis auf Weiteres“ dicht. Bislang habe es noch keine Cyber-Attacken auf die Meuselwitzer Stadtverwaltung gegeben.

Nobitz will schnell wieder öffnen

Ähnlich sieht es in der Gemeinde Nobitz aus. Allerdings zeichnet sich hier ab, dass das am Dienstag heruntergefahrene Meldeamt bereits am Mittwoch wieder öffnen kann. „Die betroffenen Bürger sind informiert“, sagte Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). Nach dem Update „sollte es wieder funktionieren“. Betroffen sei zudem das Programm, in das alle Feuerwehren des Kreises ihre Einsätze eintragen. Laut Meik Zimny, Chef der Altenburger Berufsfeuerwehr, war die Statistik-Software aber am Dienstagnachmittag wieder nutzbar.

Bisher keine Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger gebe es derzeit in Altenburg, wie Rathaussprecher Christian Bettels sagte. Intern wurde aber reagiert: Man verwende aufgrund der dringenden Warnung aus dem Bundesamt ein betroffenes Finanzprogramm vorerst nicht mehr und beobachte die Situation weiter.

Vorsichtsmaßnahmen im Landratsamt

Ähnlich die Lage in der Stadtverwaltung Schmölln: „Unsere IT-Abteilung ist an dem Thema dran. Stand Dienstagabend funktionieren aber alle Programme, so dass die Verwaltung im Normalbetrieb läuft“, berichtete Bürgermeister Sven Schrade (SPD).

Im Landratsamt wurden intern Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. „Da die Kreisverwaltung Anwendungen von verschiedenen Institutionen und Drittanbietern über ihr Netz bereitstellt, die direkt betroffen sind, wurden aus Sicherheitsgründen die entsprechenden Dienste und Anwendungen vorübergehend deaktiviert, so zum Beispiel das Haushaltsverfahren“, schildert Behördensprecherin Jana Fuchs. Für Bürgerinnen und Bürger habe das aber keine Auswirkungen, es gebe keine Einschränkungen.

Von Thomas Haegeler und Kay Würker