Über Wochen prägten Schwammspinner-Raupen das Ortsbild in Zechau: An den Bäumen im Restloch, aber auch an Gartenpflanzen und Häuserwänden wimmelte es vor den Tierchen. Inzwischen haben sich die Tiere verpuppt, aus Sicht des Revierförsters scheint die Plage auf absehbare Zeit ausgestanden zu sein – wofür vor allem die Natur selbst verantwortlich ist.