Waltersdorf

Ein 31-jähriger Mann hat sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei Arbeiten an einem Stromkasten in der Wintersdorfer Straße in Waltersdorf so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Offensichtlich war der Mann bei der Ausführung seiner Tätigkeit mit einem Starkstromkabel in Berührung gekommen, teilt die Polizei mit. Wie es zum dem Arbeitsunfall kommen konnte, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Von ovz