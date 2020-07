Altenburg

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag am Goldenen Pflug in Altenburg ereignet. Zwei Autos sind an der Kreuzung von Puschkinstraße und Johannisvorstadt zusammengestoßen. Die Kollision war so heftig, dass sich ein Wagen überschlug und auf dem Dach landete. Neben Polizei und Rettungsdienst kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich nach Polizeiangaben um zwei Frauen im Alter von 30 und 63 Jahren. Die 63-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zu Unfallhergang und -ursache laufen derzeit noch Ermittlungen.

Von OVZ