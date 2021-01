Gößnitz

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen dem Gößnitzer Ortsteil Hainichen und dem sächsischen Schönberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einem Baum. Das Auto schlitterte in den Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. Ein nachfolgender Autofahrer hatte den Unfall beobachtet und konnte dadurch sofort die Rettungskräfte alarmieren. Der junge Unfallfahrer befreite sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Wrack. Er hatte letztlich noch Glück im Unglück und wurde durch den Unfall nur leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von LVZ