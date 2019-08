Hartha

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr in Hartha. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 73-jähriger Hyundaifahrer die Landstraße von Lumpzig in Richtung Pölzig, als er am Ortsausgang Hartha aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn kam. Der Pkw prallte gegen einen Baum, der 73-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Senior musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der beschädigte Hyundai wurde abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Landstraße in diesem Bereich bis circa 19.30 Uhr zum Teil voll gesperrt, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Von OVZ