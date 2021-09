Schwerer Unfall bei Meuselwitz: Drei Menschen verletzt

Meuselwitz

Bei einem schweren Unfall zwischen Lucka und Meuselwitz sind am Dienstagmittag drei Menschen verletzt worden. Ein 71-jähriger VW-Fahrer wollte am Abzweig Schnauderhainichen gegen 12.35 Uhr nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mazda, der Vorfahrt hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Drei Autoinsassen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Von nöß