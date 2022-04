Schwerer Unfall mit drei Verletzten bei Ponitz

Ponitz

Einsatz für die Rettungskräfte am Freitagvormittag auf der B93 bei Ponitz. Dort war ein 59-jähriger Skodafahrer aus Richtung Altenburg kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Guteborn abbiegen. Dabei übersah der Mann offenbar einen entgegenkommenden Audi. In der Folge stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen und wurden anschließend gegen die Leitplanke geschleudert.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Insassen des Audi – 67 und 68 Jahre alt – mussten im Anschluss per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, teilt die Polizei mit. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B93 in Richtung Altenburg gesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet werden.

Von LVZ