Nobitz

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B 93 auf Gemarkung der Gemeinde Nobitz. Gegen 14 Uhr war dort ein 58-jähriger Motorrad-Fahrer in Richtung Altenburg unterwegs. Auf der neuen Bahnbrücke in der Ortslage Lehndorf geriet der Kradfahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Brückengeländer, berichtete am Dienstag die Polizei. Der verletzte Fahrer wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad sowie dem Geländer entstand Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt. Unfallermittlungen wurden aufgenommen. Die Lehndorfer Brücke über die Bahngleise ist erst am 30. April für den Verkehr freigegeben worden.

Von OVZ