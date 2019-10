Langenleuba-Niederhain

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und in der Folge ein Abschleppdienst rückten am Donnerstagabend nach Langenleuba-Niederhain aus. Gegen 20 Uhr hatte sich in der Straße Kleine Seite ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Opel war dort in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Dabei streifte der Wagen eine Straßenlaterne und überschlug sich anschließend mehrfach am Feldrand. Die Laterne kippte auf die Straße. Der 24-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Wie sich herausstellte, stand er mit über 1,8 Promille unter dem Einfluss von Alkohol, teilte die Polizei am Freitag mit. Aufgrund dessen laufen nun Ermittlungen gegen den Fahrer – sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Von OVZ