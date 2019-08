Meuselwitz

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag in Meuselwitz ereignet. Dabei wurde eine Opel-Fahrerin schwer verletzt, teilte auf Anfrage die Landespolizeiinspektion Gera mit. Die 47-Jährige war gegen 13 Uhr innerorts auf der Georgenstraße in Richtung Norden unterwegs, als sie mit ihrem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden LKW zusammenstieß. Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort und konnten die Erstversorgung der Fahrerin übernehmen. Die Frau kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Einsatz mit Schere und Spreizer

Um den Rettern den Zugang zu der Verletzten zu erleichtern und die Frau aus ihrem Fahrzeug bergen zu können, wurden auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Meuselwitz hinzugezogen. „Unsere Kameraden waren ohnehin kurz zuvor wegen einer abgerissenen Freileitung in Brossen im Einsatz und sind von dort direkt zum Unfallort geeilt“, teilte Stadtbrandmeister Marcel Jankowski mit. Zwei Feuerwehrleute rückten mit schwerem hydraulischen Gerät an. Schere und Spreizer kamen zur Anwendung, um die Fahrgastzelle des Opel zu öffnen. „Insgesamt waren wir etwa 30 Minuten im Einsatz, auch um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden“, so Jankowski weiter.

Rund eine Stunde Vollsperrung

Der 43-jährige LKW-Fahrer blieb unversehrt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße musste für die Dauer des Einsatzes etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden, berichtete die Polizei.

Von Kay Würker und Bastian Fischer