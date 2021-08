Oberzetzscha

Am Samstag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Straße zwischen Unter- und Oberzetzscha am Rande von Altenburg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 38-jährige Frau war mit ihrem Pkw Ford aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Kia kollidiert. Dessen Fahrer (24) versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, berichtete am Sonntag die Polizei. Die Unfallbeteiligten mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von LVZ