Schwert schwingenden Schmöllnern wird in Altenburg nichts geschenkt

Altenburg

Das große Mittelalterspektakel auf dem Residenzschloss Altenburg lockte bei strahlend blauem Himmel am Wochenende zwei Tage lang wahre Menschenmassen auf den Schlosshof. Ein auffallend großer Teil der Besucher flanierte historisch gewandet zwischen den Marktständen umher und verbreitet damit das passende Flair.

So auch Lukas und Charly Dietrich aus Schmölln. Sie vertreten die „Ritterschaft zu Reychenfels“, die ihre Teilnahme mit Lager und Schaukampf kurzfristig absagen musste. Die Geschwister gehören zu den jüngsten Kämpfern des Vereins. Ihr Ziel ist es den Ritterschlag zu erhalten, doch bis dahin liegt noch ein weiter Weg vor ihnen. Lukas (22) ist seit über einem Jahr dabei und darf bereits den Waffenrock mit dem Wappen derer zu Reychenfels tragen.

Ritterliche Tugenden gehören zum Lehrstoff

Dreimal im Monat sind jeweils sechs Stunden Training im Jugendklub Gößnitz angesetzt. Erlernt werden Schwertkampf mit Ein- und Anderthalbhändern, Bogenschießen und ritterliche Tugenden. Seine Schwester Charly (18) ist eine der wenigen Frauen, die momentan im Verein das Schwert schwingen. Sie hat Anfang des Jahres zur Ritterschaft gefunden und fühlt sich dort gut aufgehoben: „Wir sind wie eine Familie. Der Verein gibt mir viel Rückenhalt. Das bringt mich persönlich weiter.“ Besonders schätzt sie an der Truppe: „Die machen keine Ausnahme weil ich eine Frau bin. Aber es wird auch nichts geschenkt.“

Das Mittelalterspektakel bietet auch ausreichend Gelegenheit alte Handwerke auf dem Schloss zu erleben. So gehen die Bäcker aus Freital eifrig ihrem Tagwerk nach. Heutzutage wissen leider die wenigsten Menschen noch, wie etwas so Ursprüngliches wie Brot entsteht. Aber am Stand der Wanderbäckerei von Kai Palacios kann jeder zusehen, wie der Teig von Hand geknetet wird und die Roggenbrotteiglinge nach dem Gehen im Holzbackofen verschwinden – um nach einer Stunde Backzeit knusprig und rund wieder aufzutauchen. Die jungen Bäcker sind das erste Mal zu Gast in Altenburg und während sie Teigtaschen befüllen, lassen sie sich von den Besuchern gerne Löcher in den Bauch fragen.

Handwerker zeigen ihr Können

Auch Restauratorin Ute Gimajew aus Rheinsberg gibt bereitwillig Auskunft über ihre Minnesängerbilder, die den Originalen aus dem 13. Jahrhundert verblüffend nahe kommen. Die mit Pigmentfarben aus Tonerden und edlen Steinen wie Malachit gefertigten Bilder stehen in der alten Tradition der Ikonenmalerei: Farbe auf Holz, gebunden mit Eigelb und Wein.

Wer als Strickbegeisterter Allergieprobleme hat oder einfach Wolle sucht, die mit Naturmaterialien gefärbt ist, findet bei Katrin Ahlendorf aus Dresden genau das Richtige. Sie bietet Schafwolle in allen möglichen Grün- und Gelbnuancen an, und man ist erstaunt, was rote Zwiebelschalen für ein wunderbares warmes Grün ergeben. In einem großen Färbertopf über Feuer demonstriert die junge Frau gleich vor Ort, welcher Gelbton sich mit Goldrute erreichen lässt. Das Färben mit Birkenblättern oder Walnussschalen ist Passion und Entspannung für sie und ein guter Ausgleich zum Arbeitsalltag. Nebenher erfährt man von ihr, was es mit dem Nadelbinden auf sich hat. Diese Technik ist der Vorgänger des Strickens und Häkelns und wurde bereits in der Steinzeit angewendet.

Im Agnesgarten stehen die Esel

Musikalische Headliner am Sonnabend sind die Musiker von „Tanzwut“, die sich neben mehrfachen Auftritten auch als Marionettenspieler betätigen. Zur Freude der Kinder wird unter musikalischer Begleitung „Die Geschichte vom König Baldrian“ gegeben. Auch dreht sich für die Kleinen im Schlosshof ein von Hand gekurbeltes historisches Karussell, und im Agnesgarten Esel stehen zum Ausritt bereit.

Bei den Ritterschaukämpfen kommen die Freunde des Mittelalters in Altenburg ebenso auf ihre Kosten wie an den zahlreichen Ständen. Von Schmuck über Gewänder, Hennatattoos, altböhmischem blubberndem Hexenmet, fair gehandelten Trinkhörnern vom Zebu-Rind und Geschmiedetem ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Von Dana Weber