Schwierige Bergung des umgekippten Heizöl-Lasters in Lödla – Polizei ermittelt

Die Bergung des havarierten Heizöl-Lasters in Lödla hat sich als schwieriger erwiesen als gedacht. Wie Bürgermeister Torsten Weiß (CDU) berichtete, endete der bereits Mittwochmittag begonnene Einsatz am Donnerstag erst gegen 14 Uhr. „In Summe waren es damit fast 13 Einsatzstunden, die uns der umgekippte LKW beschäftigt hat“, sagte Weiß, der selbst fast die ganze Zeit am Unfallort war und dort seinen eigentlich anders geplanten freien Tag verbrachte. „Und das bei dem Wetter.“

Herausforderung selbst für Profis

Mit zwei Spezialabschleppern wird am Donnerstag der tags zuvor in Unterlödla in den Bachlauf gerutschte Heizöl-LKW geborgen, was sich als schwierig erwies. Quelle: Torsten Weiß

Neben dem Bürgermeister waren am Donnerstag seit kurz vor 10 Uhr erneut rund 20 Einsatzkräfte auf der Straße Zum Schießplatz in Unterlödla daran beteiligt, den Laster aus dem Bachlauf eines Zuflusses zum Gerstenbach zu holen. Das gelang schließlich einer Spezialfirma aus Gera, die dafür mit zwei Zugmaschinen allein circa zweieinhalb Stunden brauchte. „Das war auch für die Profis, die pro Woche im Schnitt einen Tanklaster bergen und seit Freitag rund 100 LKW helfen mussten, eine Herausforderung“, sagte Weiß und verwies auf den recht steilen Abhang. „Da mussten sie ihn erst rüberziehen.“

Zuvor hatten Mitarbeiter der Agrargenossenschaft Kriebitzsch und des Bauhofs der Gemeinde die winterglatte Straße von Schnee und Eis befreit und damit die Grundlage für die Bergung gelegt. Wie schon tags zuvor versorgten Anwohner und die Gemeinde selbst die Einsatzkräfte mit Heißgetränken. Im Anschluss band die Feuerwehr noch ausgelaufenes Öl und Diesel auf der Fahrbahn und eine weitere Spezialfirma saugte die ausgetretenen Betriebsstoffe aus dem Wasser und vom Uferbereich weg und wird diese fachgerecht entsorgen.

Größerer Umweltschaden abgewendet

„Ein großer Dank geht an alle Rettungskräfte und Helfer für den ruhigen und hochprofessionellen Einsatz“, so Weiß. „Dadurch und durch etwas Glück konnte ein größerer Umweltschaden abgewendet werden.“ Dieser drohte, weil der am Mittwoch gegen 10 Uhr von der Straße gerutschte und anschließend umgekippte Laster noch 8000 bis 9000 Liter Heizöl in seinem Tank hatte. Dieser blieb jedoch heil und konnte bis Mittwochabend gegen 19 Uhr mithilfe von Feuerwehr, Gefahrgutzug und Technischem Hilfswerk leergepumpt werden. Nur vergleichsweise geringe Mengen Motoröl und Diesel liefen aus.

Das bestätigte die untere Wasserbehörde, die ebenfalls an beiden Tagen vor Ort war. „Das Gewässer sowie das Gewässerbett wurden in geringem Maße kontaminiert“, erklärte die Sprecherin des Landratsamt, Jana Fuchs, dazu auf Nachfrage. „Die errichteten Ölsperren verhinderten einen größeren Gewässerschaden.“ Zudem gebe es am Freitag eine Nachkontrolle, wobei auch „Sanierungsmaßnahmen für das Gewässer und das Gewässerbett“ festgelegt werde sollen.

Wer ist verantwortlich für Unfall und Einsatz?

Geschafft: Gegen 13.30 Uhr gelingt es der Spezialfirma nach etwa zweieinhalb Stunden, den tonnenschweren Gefahrgut-Transport aus dem Bachlauf in Lödla zu ziehen. Quelle: Torsten Weiß

Doch nicht nur deswegen könnte der Unfall für den 53-jährigen Fahrer und/oder seinen Arbeitgeber noch ein Nachspiel haben. Denn die Polizei ermittelt aktuell nicht nur zum genauen Unfallhergang und der Ursache dafür, sondern auch, ob der Heizöl-Laster überhaupt hätte unterwegs sein dürfen. „Es gibt nach Straßenverkehrsordnung Verbote, dass Fahrzeuge mit Gefahrengut an Bord bei solchen Witterungsbedingungen nicht fahren dürfen“, erklärte die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, Katja Ridder, auf Nachfrage. „Ob das aber auch auf den konkreten Fall zutraf, steht derzeit noch nicht fest. Dazu laufen Ermittlungen.“

Die beim Landratsamt des Altenburger Landes angesiedelte zuständige Verkehrsbehörde lieferte bereits einen ersten Anhaltspunkt, wohin das Pendel ausschlägt. Es sei „festzustellen, dass die betreffende Straße durch Gefahrguttransporte befahren werden kann“, teilte Behördensprecherin Fuchs mit. „Die Beachtung der Witterungsverhältnisse beziehungsweise Straßenverhältnisse liegt hierbei im Verantwortungsbereich des Fahrzeugführers.“

