Schwimmen ist lebensrettend

Altenburg

Manchen Kindern fällt es nicht leicht, Schwimmen zu lernen. Wenn im knapp zwei Meter tiefen Schwimmerbecken der Bodenkontakt fehlt, müssen von den Neunjährigen im Unterricht mitunter Urängste überwunden werden. Schwimmen muss jeder können, denn es kann Leben retten. Wie aber sollen Grundschüler so etwas Wichtiges erlernen, wenn seit drei Monaten pandemiebedingt kein Sportunterricht stattfindet? Es ist ein Skandal, dass das Schulamt den Unterricht weiterhin ausfallen lässt, obwohl Sport vom Kultusministerium seit dem 25. Mai zum Pflichtfach erklärt wurde. Es darf nicht sein, dass Kinder die Grundschule verlassen, ohne schwimmen zu können.

Dass für Drittklässler im Landkreis derzeit überhaupt die Möglichkeit existiert, Jugendschwimmabzeichen abzulegen, ist allein Schulschwimmkoordinatorin Ute May zu verdanken. Sie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und sorgt gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Schulen dafür, dass Kindern auch unter Sonderbedingungen sportliche Erfolgserlebnisse möglich sind. Durch den Unterrichtsausfall haben es die Kinder schwerer und müssen sich mitunter jeden einzelnen Meter auf der Schwimmbahn regelrecht erkämpfen. Wenn sie es dann aus eigener Kraft vom Seepferdchen zum Freischwimmer-Abzeichen in Bronze schaffen, ist das eine enorme Stärkung ihres Selbstvertrauens. Diese Möglichkeit darf den Grundschülern nicht länger verwehrt bleiben.

Von Dana Weber