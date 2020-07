Schwimmunterricht in schwierigen Zeiten im Altenburger Land

Altenburg/ Ehrenhain

„Mensch, du bist Klasse“, feuert Schwimmlehrerin Ute May den neunjährigen William im Altenburger Südbad an. Aufmerksam beobachtet sie vom Beckenrand, wie der Drittklässler aus der Grundschule Gößnitz die 50-Meter-Bahn entlang schwimmt. Sollten dem Jungen die Kräfte ausgehen, hält die Lehrerin eine zwei Meter lange Sicherheitsstange griffbereit.

Doch William schafft nicht nur eine, sondern sogar zwei Bahnen. Das ist beachtlich, denn bisher war für ihn nach 25 Metern Schluss. Jetzt nutzt er gemeinsam mit zehn weiteren Kindern aus sechs verschiedenen Schulen die Möglichkeit, seine Schwimmfähigkeiten zu festigen und auszubauen.

An diesem Vormittag erhält die Schwimmlehrerin Unterstützung durch ihre Kollegen Thomas Vetter von der Grundschule Schmölln und Klaus Rothe von der Altenburger Lutherschule. Sie begleiten die Kinder mit wachem Auge, ermuntern oder geben Hilfestellungen. Die Schüler wurden für diesen Tag freigestellt.

Schwimmlehrerin Ute May (rechts) und Kollege Thomas Vetter (Mitte) erklären den Eltern und Schülern im Südbad Altenburg die besonderen Unterrichtsbedingungen. Quelle: Mario Jahn

Für 720 Kinder bricht der Schwimmunterricht ab

Ute May ist nicht nur Lehrerin, sondern auch Schulschwimmkoordinatorin für Ostthüringen. In dieser Funktion organisiert sie im Landkreis den Anfangsschwimmunterricht für 20 Grundschulen sowie die drei Förderzentren Regenbogen- und Erich-Kästner-Schule Altenburg und die Förderschule Schmölln. Gemeinsam mit sieben Kollegen bringt sie im aktuellen Schuljahr 720 Schülern einmal pro Woche das Schwimmen bei. Zumindest war es bis zum 13. März so. Danach brach der Sportunterricht ersatzlos weg. Um wenigstens einem Teil der Jungen und Mädchen nach drei Monaten ohne Schwimmunterricht die Chance auf ein Jugendschwimmabzeichen zu ermöglichen, erarbeitete die Koordinatorin einen Plan, der auch unter Sonderbedingungen funktioniert.

Ute May begleitet jeden Schwimmzug des neunjährigen William. Mit der Sicherheitsstange kann sie ihm jederzeit Hilfestellung geben. Quelle: Mario Jahn

Schwimmen ist eigentlich seit dem 25. Mai Pflichtfach

Vorausgegangen waren Anfragen des Kultusministeriums und des Thüringer Institutes für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) an alle Thüringer Schulschwimmkoordinatoren. Den Kindern sollte das Schwimmenlernen unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneerfordernissen wieder ermöglicht werden. Seit dem 25. Mai gehört auch Sport laut Kultusministerium zu den Pflichtfächern. Doch die Umsetzung im Landkreis verläuft nicht konsequent. Weiterhin werden an den Grundschulen vorrangig nur Mathematik, Deutsch und Heimat-/ Sachkunde gegeben, hat Ute May festgestellt.

Von unkomplizierter Thüsac bis zum spendablen Landratsamt

Sie suchte nach Lösungen, denn Schwimmunterricht stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder. „In dieser schwierigen Zeit liegt es mir sehr am Herzen, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben“, erklärt sie ihre Motivation. Sie trat an Schulen, Eltern und den Busbetreiber Thüsac heran und war überwältigt von der meist unkomplizierten Hilfsbereitschaft. „Die Thüsac hat innerhalb eines Tages ohne Anträge Schwimmbusse organisiert und kostenlos zur Verfügung gestellt“, freut sich die Koordinatorin. Ihr Dank gilt auch den Schulen, die Erzieher als Begleitpersonen für die Busfahrten zu den Bädern in Schmölln, Gößnitz und Altenburg freistellen. Und das Landratsamt kommt für Eintrittsgelder und Busfahrten auf, obwohl von offizieller Seite her überhaupt kein Schwimmunterricht stattfindet.

Diensttausch und Homeoffice für Schwimmunterricht

Der neunjährige William und die anderen Grundschüler im Altenburger Südbad werden von den Großeltern begleitet oder von Elternteilen, die extra von zu Hause aus arbeiten. Auch Williams Mutti Olga hat ihren Dienst getauscht. Sie ist froh, dass ihr Sprössling die Chance auf Schwimmunterricht bekommt: „Dass Frau May das organisiert hat, ist toll“, meint die Gößnitzerin. Noch bis zum 10. Juli findet das Schwimmen unter Ausnahmebedingungen statt.

Von Dana Weber