Sechs Ärzte gesucht! Wie groß ist die Not im Gesundheitsamt Altenburger Land?

Altenburg

Das Landratsamt schreibt derzeit sechs Arzt-Stellen im Gesundheitsamt aus. Zwei Stellen eines Zahnarztes im Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst, die Stelle eines Facharztes als Fachdienstleiter, die Stelle eines Arztes im Amtsärztlichen Dienst, die Stelle eines Arztes im Gesundheitsschutz sowie einen Facharzt für Psychiatrie/Psychotherapie.

Die Suche erwischt die Behörde in einer extrem kritischen Situation. Bis Ende März müssen sämtliche Betriebe im Gesundheits- und Pflegesektor ungeimpfte Angestellte melden. Danach beginnen hunderte aufwändige und monatelange Verfahren, die in Bußgeldbescheiden sowie Betretungs- oder Tätigkeitsverboten bis zum Sommer münden können, die allein das Gesundheitsamt aussprechen darf. Ein Amtsarzt in Sachsen-Anhalt hat schon jetzt erklärt, dass diese Arbeit in dieser Zeit nie und nimmer zu bewältigen ist.

Zusätzlich muss die Behörde, die seit zwei Jahren ohnehin am Limit arbeitet, neben der „normalen Arbeit“ weiterhin um die Corona-Krise managen, die mit weiteren Fallzahlen von sich reden machen wird, da ja auch weiter getestet werden soll. Und das alles ohne Amtsarzt und Amtsleiter, der Ende März aufhört.

Warum sind die Stellen ausgeschrieben?

Im Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst sind beide Stellen derzeit noch besetzt, jedoch ist ein(e) Arzt/Ärztin wegen einer Langzeiterkrankung derzeit nicht im Dienst. Ausgeschrieben sind diese Stellen, weil in beiden Fällen der Renteneintritt bevorsteht. Die Stelle im amtsärztlichen Dienst wird seit Dezember 2021 gesucht und ist nicht besetzt. Die Stelle „Arzt im Gesundheitsschutz“ ist momentan noch besetzt. Ausgeschrieben ist diese, weil auch hier der Renteneintritt bevorsteht und eine frühzeitige Wiederbesetzung geplant ist. Behördenchef Prof. Dr. Stephan Dhein hat zum 31. März gekündigt. Zu diesem Termin hat auch die Fachärztin für Psychiatrie gekündigt. Ihr Arbeitsverhältnis wird Ende März enden. Danach ist auch diese Stelle nicht mehr besetzt.

Im Moment sind also nur zwei Stellen, eine wegen Langzeit-Erkrankung, nicht besetzt. Wie wird deren Arbeit kompensiert?

Die durch das Fehlen nicht erledigten Aufgaben werden nach Auskunft des Landratsamtes, wenn nötig und möglich, entweder im Team auf andere Mediziner verteilt. Zum Teil greife das Gesundheitsamt auf Unterstützung durch Honorarärzte zurück oder beauftragt Dritte im Rahmen der Amtshilfe. Diese war jedoch in der jüngeren Vergangenheit nötig, als der Amtsarzt krankheitsbedingt nicht im Dienst war, terminlich aber die Einstellungsuntersuchungen für Beamte anstanden und diese abgesichert werden mussten.

War das Gesundheitsamt wegen der fehlenden Besetzung immer voll einsatzbereit?

Wenn die Ämter im Landratsamt nicht voll besetzt sind – wegen Krankheit oder weil eine frei gewordene Stelle noch nicht neu besetzt ist –, könne es dazu kommen, dass nicht alle Aufgaben im gewohnten Maß erfüllt werden können und sich die Arbeit gewissermaßen anstaut, erklärt das Landratsamt. Im Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst fand oder findet eine Priorisierung von Aufgaben statt, damit die wichtigsten und drängendsten Angelegenheiten erledigt werden konnten und können.

Was wird, wenn es schon in wenigen Tagen keinen Amtsarzt mehr gibt und diese Stelle mangels Bewerber nicht besetzt wird?

Findet das Landratsamt trotz Gehaltszuschlag, flexibler Arbeitszeit und Kontakten des Klinikums, die man nun nutzen will, niemanden, wird das Gesundheitsamt ab dem 1. April 2022 von der stellvertretenden Fachdienstleiterin, Karola Hainich, geleitet, teilt das Landratsamt mit. Aber auch ihr fehlt die amtsärztliche Qualifikation. Deswegen schließt die Kreisbehörde nicht aus, sich bei Einstellungs- und Tauglichkeitsuntersuchungen erneut Hilfe bei anderen Behörden zu holen. Unklar ist, ob die Behörde ohne einen ordentlichen Leiter Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote aussprechen darf.

Nutzt das Landratsamt alle finanziellen Zuschüsse des Landes für Personalkosten im Gesundheitsamt, auch um die Stellen attraktiver zu machen?

Das Landratsamtes erklärt, dass alle finanziellen Fördermöglichkeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst genutzt werden. Die Praxis der letzten Jahre zeigt aber, dass dem nicht so ist. So hat der Landkreis für die Jahre 2016 bis 2020 keine Zulagen für Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst beim Land beantragt und bekommen, im Gegensatz zu anderen Kreisen und kreisfreien Städten. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage des Altenburger Landtagsabgeordneten Ralf Plötner (Linke) hervor.

Von Jens Rosenkranz